Yorgun mermi öldürdü

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Samsun’da yorgun merminin kafasına isabet etmesi sonucu 63 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yaycılar Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. 63 yaşındaki Necmettin Yıldız, iddiaya göre yorgun merminin başına isabet etmesiyle yere yığıldı. Başından vurulan Necmettin Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

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