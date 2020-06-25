Samsun'da 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da 5. katın balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Atlas Pala, evlerinin 5. katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan Pala, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Atlas Pala yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.