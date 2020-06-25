Atakum Belediyesi YKS öncesi kentteki okulları dezenfekte etti

Atakum Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adayların kullanacağı sınav salonlarını dezenfekte etti. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Üniversiteli olmak için sınava girecek adaylar ve ÖSYM görevlileri için okullarda hijyenik koşullar oluşturuyoruz” dedi.

Ortaöğretimi tamamlamış her yaştan adayın katıldığı YKS, bu hafta sonu gerçekleşecek. Atakum genelinde yaklaşık 15 bin adayın, gelecekleri için ter dökeceği sınav koronavirüsle mücadele önlemleri altında yapılacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 Haziran’da gerçekleştirileceği açıklanan sınav, mart ayında dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2526 Temmuz’a ertelenmiş, Türkiye’nin pandemi ile mücadele sürecinde başarılı olmasının ardından sınav tarihleri 2728 Haziran olarak değiştirilmişti. Atakumlu adaylar, bu hafta sonu ilçede ÖSYM tarafından sınav merkezi olması kararlaştırılan okullarda sınava girecek. Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hijyen timi, sınav öncesinde okullarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Adayların üç farklı oturumda ter dökeceği sınıflar, özel solüsyonlarla zeminden tavana temizlendi. Sınav salonu olarak belirlenen sınıflardaki sıra, masa ve kürsülerin tümüne dezenfeksiyon işlemi yapılarak hijyenik koşullar sağlandı.



Adayların ve görevlilerin sağlığını önemsiyoruz

Atakum’da koronavirüs salgınının başlangıcında devreye aldıkları acil durum eylem planı ile pandemi döneminde etkin bir mücadele yürüttüklerini hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Belediyemizin hijyen timi, koronavirüsle mücadele döneminde mesai saati gözetmeden, hafta içi hafta sonu demeden yoğun şekilde sahadaydı. Çalışmalarını bugün de sürdürüyorlar. Atakum Belediyesi olarak sınava girecek adayların, salonlarda görev yapacak ÖSYM görevlilerinin sağlığını önemsiyoruz. Üniversiteli olmak için iki günlük YKS maratonuna katılacak adayların sınava gireceği salonları hijyenik hale getiriyoruz. Ekiplerimiz sınıfları tek tek dezenfekte ediyor. Sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum” diye konuştu.

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