Başkan Demirtaş: "Halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz"

Samsun'da halk sağlığını korumak adına sürdürülen denetimlerin rutin olarak devam edeceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; "Halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz” dedi.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 1 Haziran tarihi itibariyle başlayan normalleşme süreci kapsamında tekrardan hizmet veremeye başlayan iş yerlerine 'kontrollü sosyal hayat' denetimlerini sürdürüyor. İlkadım Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Haziran başı itibari ile başlayan normalleşme sürecine uyum, tüm Türkiye'de olduğu gibi İlkadım’da da devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler salgına karşı tedbirleri elden bırakmıyor. Zabıta ekipleri, uzun bir süre kapalı kalan ve normalleşme süreci kapsamında tekrardan hizmet vermeye başlayan restoranları denetledi. İlkadım ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa düzenlenen denetimde iş yeri sahiplerini salgın nedeniyle belirlenen kurallara uymaları yönünde uyardı. Öte yandan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pandemi sürecinin başından itibaren ilçe genelindeki semt pazarında korunma tedbirlerini üst düzeyde tutuyor. Zabıta ekiplerinin semt pazarlarında ateş ölçme ve dezenfekte dağıtıma yanı sıra günlük bin maske dağıtımı gerçekleştirdi. Müdürlük uygulamaların normalleşme sürecinde de devam ettiğini bildirildi.



Halkı hijyen kaidelerine uymaya davet etti

Toplum sağlığını korumak ve kontrollü sosyal hayata uyum sağlamak için denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların hijyen kaidelerine uymalarının virüsle mücadelede büyük önem taşıdığına vurgu yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Zabıta ekiplerimiz, Covid19 ile mücadele kapsamında ilçemizdeki iş yerlerinin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini kontrol ederek, bilgilendiriyor. Salgın tehdidi bitene kadar tedbirlerin harfiyen uygulanması noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Normalleşme sürecini kurallara uyarak daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde atlatabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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