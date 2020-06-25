Bafra'da korona ile mücadele

Bafra Belediyesi, mart ayı başlarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına (Kovid19) karşı uygulamaya geçirdiği eş zamanlı çalışmalar ve özverili gayreti ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Toplumun büyük bir kısmının alınan önlemler doğrultusunda kendini izole ederek evinde kaldığı günlerde, vatandaşların hayatlarını rahat bir biçimde sürdürmesi amacıyla görev başında olan Bafra Belediyesi, Başkan Kılıç’ın sevk ve idaresinde; Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü ve diğer birimleri ile tüm beklentilere anında cevap verebilme çabası içerisinde oldu.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç üç ayı aşkın sürede ilçedeki kovid19 mücadelesinin her safhasında sahada yer aldı. Başta Belediye Başkanı Hamit Kılıç olmak üzere tüm birimleri ile salgının Bafra’da etkili alanını daraltmak için yoğun çaba gösteren belediye, salgınla mücadelede önemli faktörlerden biri olan hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarında başarı yakaladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulama ve çalışmalar kapsamında 11 Mart tarihinden bu güne kadar; 312 ibadethane, 63 resmi kurum ve kuruluş, 22 aile sağlık merkezi, 45 eczane, 50 fırın, 60 ATM, 2 pazaryeri, 255 resmi araç,10 park ve yeşil alan, 25 okul, 98 özel işletme ve esnaf, 19 belediye birimi ile 2 bin 70 cadde, sokak ve uzantılarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Belirtilen noktalarda her gün, hafta da iki kez ve ayda bir olmak üzere yapılan dezenfeksiyon işlemlerinde 18 personel görev aldı. Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kovid19 ile mücadelede ilçe genelindeki hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına aynı kararlılıkta devam ediyor.

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