YKS nedeniyle hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak

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– Samsun Valiliği hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 7 ilçede nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

2728 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle Atakum, Canik, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Havza ve Vezirköprü İlçe nüfus müdürlükleri açık olacak.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada belirtilen ilçe nüfus müdürlüklerinin 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 07.00–17.00 ve 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 07.00–15.30 arasında açık bulundurulacağı belirtildi.

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