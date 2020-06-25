Ecrin Kurnaz soruşturmasında ilk ifadeler

– Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı.

Daha önce kullandığı ifadelerde çocuğun üvey amca Ö.K. ile gittiğini iddia eden babaanne H.K.’nın bu kez verdiği ifadede Ö.K. evden ayrıldığında çocuğun kendi yanında olduğunu söylediği bildirildi. Ö.K.’nin ise ters istikamette hayvanları aradığı, çocuğa ait kemik parçalarının bulunduğu bölgeye gitmediğini savunduğu öğrenildi.

Olayın aydınlanmasına; DNA uzmanları, antropologları, orman mühendisleri, hayvan DNA uzmanları, yaban hayat profesörleri, polen uzmanları büyük katkı sağladı.

Bugün savcı karşısına çıkarılan 6 zanlının adliyedeki ifadeleri alınmaya devam ediyor.

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