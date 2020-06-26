Hayata Anlam Katanlar sınırları aşıyor: '500 aileye hijyen paketi'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayata Anlam Katanlar sınırları aşıyor: '500 aileye hijyen paketi'

İHA

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ile devam eden korona virüs pandemisi nedeniyle yeni normalleşme süreci boyunca 500 aileye hijyen paketi dağıttı.

Hayata Anlam Katanlar sınırları aşıyor: '500 aileye hijyen paketi'

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ile devam eden korona virüs pandemisi nedeniyle yeni normalleşme süreci boyunca 500 aileye hijyen paketi dağıttı.
Samsun'da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği korona virüs salgını süresince yüzlerce aileye yaptığı yardımlara yenilerini ekledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği halinde hareket eden dernek, yeni normalleşme süreci boyunca mülteci ve Türk ailelerden oluşan yaklaşık 500 aileye hijyen paketi desteğinde bulundu. Daha önce il genelinde yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilke imza atarak, binlerce kişiye ulaşan Hayata Anlam Katanlar Derneği, pandemi boyunca yaptığı çalışmalarla takdir topladı.

"Bu süreçte gıda ve hijyen yardımlarına daha çok ağırlık verdik"
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile yeni normalleşme döneminde de ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürdüklerini ifade eden Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Sosyal alanda yaptığımız projelerin yanında bu süreçte gıda ve hijyen yardımlarına daha çok ağırlık verdik. Korona virüs mücadelesinde devletimize yardımcı olabilmek için yüzlerce aileye gıda ve hijyen yardımında bulunduk. Yeni normalleşme süreci ile birlikte ise, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yaptığımız iş birliği kapsamında yaklaşık 500 Türk ve mülteci aileye hijyen paketi ulaştırdık. Bizi yalnız bırakmayan tüm üyelerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 26 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 26 kişi adliyeye ...
Ecrin bebeğin üvey babası, babaannesi ve 2 kişiye tutuklama
YEREL HABERLER Ecrin bebeğin üvey babası, babaannesi ve 2 kişiye ...
Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk ...
46 yaşındaki kadın iple asılı ölü bulundu
YEREL HABERLER 46 yaşındaki kadın iple asılı ölü bulundu
Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk ...
Ecrin Kurnaz soruşturmasında ilk ifadeler
YEREL HABERLER Ecrin Kurnaz soruşturmasında ilk ifadeler
TÜBİTAK’tan OMÜ’lü öğrenciye bölge sergisi daveti
YEREL HABERLER TÜBİTAK’tan OMÜ’lü öğrenciye bölge sergisi daveti
Çay ocağındaki uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
YEREL HABERLER Çay ocağındaki uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Ecrin Kurnaz cinayetiyle ilgili 6 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Ecrin Kurnaz cinayetiyle ilgili 6 şüpheli adliyede
YKS nedeniyle hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak
YEREL HABERLER YKS nedeniyle hafta sonu nüfus müdürlükleri açık ...
Başkan Demir: “İç turizm noktasında Türkiye ortalamasının üstünde gidiyoruz” Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir video konferans yoluyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Demir: “İç turizm noktasında Türkiye ...
Bafra'da korona ile mücadele
YEREL HABERLER Bafra'da korona ile mücadele
Samsun’da çiftçiye 5 bin adet salep yumrusu dağıtıldı Başkan Togar: "Mahalle sakinlerini verimi ve ekonomisi çok yüksek olan salep ile tanıştırdık"
YEREL HABERLER Samsun’da çiftçiye 5 bin adet salep yumrusu ...
Özdemir: “Canlı hayvan pazarlığı tokalaşarak yapılamayacak” Havza canlı hayvan pazarı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Özdemir: “Canlı hayvan pazarlığı tokalaşarak ...
Canik’te her alanda hizmet Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: “Gayretimiz, çabamız insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak için”
YEREL HABERLER Canik’te her alanda hizmet Canik Belediye Başkanı ...
Sünnet için endişeye gerek yok
YEREL HABERLER Sünnet için endişeye gerek yok
Arabayla polisin ayağının üzerinden geçti, tutuklandı
YEREL HABERLER Arabayla polisin ayağının üzerinden geçti, tutuklandı
Aşırı sıcaklar ve gebelik
YEREL HABERLER Aşırı sıcaklar ve gebelik
Samsun'da 'online' resim sergisi
YEREL HABERLER Samsun'da 'online' resim sergisi
Başkan Demirtaş: "Halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: "Halkımızın sağlığını her şeyin ...
Havza'da YKS öncesi dezenfeksiyon
YEREL HABERLER Havza'da YKS öncesi dezenfeksiyon
Atakum Belediyesi YKS öncesi kentteki okulları dezenfekte etti
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi YKS öncesi kentteki okulları ...
'Çikolata kistleri infertiliteye yol açabilir"
YEREL HABERLER 'Çikolata kistleri infertiliteye yol açabilir"
Dijital ortamda "Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme" konusu ele alındı
YEREL HABERLER Dijital ortamda "Yükseköğretimde Ölçme ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X