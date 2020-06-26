'Tefeci' operasyonda 6 tutuklama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçen günlerde Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen ‘tefeci’ operasyonunda 6 kişi tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'tefecilik' soruşturması kapsamında yapılan çalışmada; Çarşamba ilçesinde KOM, Narkotik, Asayiş, Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında; 5 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 288 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 37 adet tüfek kartuşu, 43 bin TL dosya kapsamında değerlendirilen para, 3 gram esrar, 6136 SKM kapsamında 1 adet kılıç ve 1 adet şiş, operasyon kapsamında değerlendirilen çok sayıda çek, senet, ajanda ve noter devir evrakları bulunmuştu. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki sorgusu tamamlanan 8 kişi serbest bırakılmıştı.
Çarşamba Adliyesine sevk edilen 12 kişiden A.M., K.M. Ş.M., S.M. E.Y. ve H.E. tutuklanarak Çarşamba Cezaevine gönderilirken, diğer 6 kişi ise serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.