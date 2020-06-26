Rektör Aydın: “Sınavı telafisi olmayan son bir şans olarak görmesinler”

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 2728 Haziran'da gerçekleştirilecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek hatırlatmalarda bulundu.

Üniversite adaylarının uzun soluklu ve yorucu bir eğitim ve çalışma sürecinin ardından geleceklerine yön verecek olan bir sınava gireceklerini ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Önemli bir gayret göstererek ve hayatlarından fedakarlıklar yaparak uzun bir süreçte sınava hazırlanan öğrenciler, son dönemde küresel çapta yaşanan salgın nedeniyle yaşadığımız bu zor günlerde sınava girecekler. Gençlere sınav kaygısını azaltmak adına sınavı telafisi olmayan son bir şans olarak görmemelerini tavsiye ediyorum. Sınavı emeklerinin karşılığını alma yolunda bir vesile olarak gördükleri takdirde gençlerin daha başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.

Öğrencilerin sınav öncesi ve esnasında sorun yaşamaması için sınav kurallarına uygun davranması gerektiğinin altını çizen Rektör Aydın, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, fiziksel mesafe, maske, hijyen ve belirtilen kurallara uymalarının öğrencilerin yararına olduğunu söyledi. Gençlerin üniversite tercihinin aslında bir kariyer ve hayat tercihi de olacağına değinen Rektör Aydın, kişinin sevdiği mesleği yapması gerektiğini ifade ederek öğrencilerin arzu ettikleri ve yetenekli oldukları alanlara yönelmesini tavsiye etti. Öğrencilere sınavda başarılar dileyen Rektör Aydın, hayatta ne olursa olsun ya da hangi iş yapılırsa yapılsın güler yüzlü ve mutlu olmak gerektiğine değinerek gençlere öncelikli olarak iyi insan olmalarını tavsiye etti.

İyi insan olanın iyi bir mesleği olacağını ve topluma faydasının büyük olacağını belirten Rektör Aydın, "Bu vesileyle 2728 Haziran'da YKS'ye girecek olan tüm üniversite adaylarının stres ve kaygıdan uzak, başarılı bir sınav geçirmelerini diliyor, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin ‘Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite’ yaklaşımıyla hareket eden üniversitemizi tercih etmelerinden mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.