Bakan Ersoy: “Havalimanlarına ‘Test Center’lar kuracağız” Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Canlı Yayında OMÜ’lü gençlerle buluştu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Özellikle pandemi sürecinde sağlık sistemimizin sorunsuz işlemesi, tüm dünyaya ne kadar iyi bir sağlık sistemimiz olduğunu gösterdi. Bu da sağlık turizmimizi ileri taşımak için büyük bir fırsat”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gençlik Topluluğunun davetiyle online (çevrim içi) gerçekleşen video konferans programına konuk oldu. Ersoy, havalimanlarına “Test Center”lar kuracaklarını, bu merkezler sayesinde 2 ile 3 saat içerisinde Kovid19 testi yapılacağını açıkladı.

OMÜ Gençlik Topluluğunun organize ettiği, moderatörlüğünü Topluluk Başkanı Ertan Atasayar’ın yaptığı online (çevrim içi) sohbete; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı ve aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakültesi SeramikCam Bölümü Başkanı Doç. Dr. Tamer Aslan, OMÜ Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yasin Keleş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, topluluk üyesi ve diğer OMÜ’lü öğrenciler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, online söyleşisine; üniversite hayatını ve turizm sektörüne nasıl adım attığını anlatarak başlarken bu dönemin öyküsünü “1985 yıllarında babam müteahhitti. O zamanlar Bodrum’da açtığı bir tatil köyünü işletemeyip kiraya vermek zorunda kaldı. Daha sonra ben ve kardeşim karar alarak turizm işletmesini yeniden devraldık. Acentecilik yapmaya başlayarak ilk turlarımızı öğrencilere yönelik düzenledik ve onların tatil köyümüzde tatil yapmalarını sağladık. Sonraları ise binlerce insanı taşımaya başladık. Üniversite hayatım bitince kardeşimle ilk firmamız olan ETS Tur’u kurduk. Biz şirketimizi kurarken teknolojik imkânlardan yararlandık ve teknolojiyi hep ön planda tuttuk. Bu sayede diğer firmalardan sıyrıldık ve kısa sürede pazar lideri olduk. Sonra otelciliğe girdik ve bugünlere geldik” sözleriyle anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle Kültür ve Turizm Bakanlığına atandığını belirten Bakan Ersoy, amacının, görev süresince üzerine düşeni en iyi şekilde yaparak halka hizmet etmek olduğunu söyledi.

Kovid19 salgınından bütün dünyayla birlikte Türkiye’nin de çok etkilediğini belirten Ersoy, yaptıkları işin bir algı yönetimi olduğunu vurguladı. Salgınla ilgili kararların Sağlık Bakanlığı tarafından verildiğine dikkat çeken Ersoy, Türkiye’de vaka sayılarının azaldığını ancak önlem açısından diğer ülkelerin kendilerini karantinaya aldığını ve ulaşım yollarında kısıtlamaların devam ettiğini vurguladı. Önceliklerinin güvenli turizm ortamı oluşturmak olduğunu belirten Ersoy, bu kapsamda ilk çalışma olarak sertifikasyon programını hayata geçirdiklerini ifade etti.



“Turizm sektörüne yönelik sertifikasyon denetimini uluslararası bir firma yapıyor”

Ersoy, canlı yayında sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de diğer ülkelerden farklı olarak havayolları, uçaklar, turizm taşıtları, konaklama tesisleri ve restoranları da kapsayan ve gönüllülük esasına dayanan sertifikasyon programı var. Dahası dünyada en çok kriteri içeren bir program olarak rakiplerinden çok ciddi bir şekilde ayrıldı. Bunun denetimini de uluslararası sertifikasyon denetimi yapan ve dünyada en az 5 ülkede organize biçimde sertifika dağıtan firmaların içinden seçerek yaptık.”

Sertifikasyon programlarına kayıt olan restoran ve otellerin 2 bini geçtiğine dikkat çeken Ersoy, bu sayının hızlı bir şekilde arttığını ve belirlenen hedefler doğrultusunda ise konaklama ve restoran sektörü olarak 4 bine yaklaşacağını düşündüğünü vurguladı.

Sistemin neleri içerdiğini de anlatan Ersoy, buna dair “Hem sosyal mesafe, personel eğitimi ve hijyen kurallarını hem de bunların belli aralıklarla denetimini içeriyor. Bunun diğer ülkelerden farkı da denetiminin periyodik olarak yapılmasıdır. Ayrıca gizli denetim sayesinde hayalî bir müşteri (gizli müşteri) dediğimiz bir sistemle denetçiler, misafir gibi konaklayarak denetimlerini yapıyorlar. Şeffaf olan bu program sayesinde kare kodu oluşturarak denetim raporlarının bir uygulama sayesinde görülebileceği bir yapı da oluşturduk. Bu sayede sistem, diğer ülkelerin sertifikasyon programlarından farklılıklar göstermekte” bilgisini paylaştı.



Tesislerde pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak?

Hava trafiğini artırmak için belli kabullerin olduğunu hatırlatan Ersoy, “Tesislerde pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak? Hastane süreçleri nasıl işleyecek? Yabancı yolcuların hastane masrafları nasıl karşılanacak? gibi soruların cevaplarını hem Bilim Kurulu hem de Sağlık Bakanlığıyla iştira ederek çözüm bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“Havalimanlarında Kovid19 test merkezleri kurulacak”

Ayrıca yabancı turistler için özel bir sigortayı sigortacılarla birlikte hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, bu sigortanın 2 ile 7 bin avroluk olarak hazırlandığını ve turistlerin sağlık giderlerini karşılamaya yönelik olduğunu söyledi. Havalimanlarına “Test Center”lar kuracaklarını ifade eden Ersoy, bu merkezler sayesinde 2 ile 3 saat içerisinde Kovid19 testi yapılacağını kaydetti ve ekledi: “Avrupa ülkelerinden bize talep edilen ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Onların yeni istekleri olursa biz de çözüm önerisi bulmaya devam edeceğiz. Bu süreci olumlu olarak yönetmeye devam edeceğiz. Kaldığımız yerden turizme devam edeceğiz.”



Kültür ve Turizm Bakanlığından özel tiyatrolar, sanat galerileri ve sanatçılara destek

Ülkemizdeki sosyal ve kültürel etkinlikler hakkındaki soruya da cevap veren Bakan Ersoy, “Bakanlık olarak kayıtlı ekonomiyi tercih etmeye çalışıyoruz. Başvuran birçok projenin istihdam kayıtlarına bakarak ne kadar kişiye istihdam oluşturduğunu önemsiyoruz. Özel tiyatrolarla da ilgili çalışmalarımız var. Özellikle oyunlarını sergileyecekleri sahneleri ve mekânları pek çok ilde sahne sayısını arttırarak bu süreci kolaylaştıracağız. Özel tiyatroların üzerindeki sahne yükünü kaldırmayı planlıyoruz. Böylelikle özel tiyatroların üzerindeki maliyet yükünü alacağız. Ayrıca tiyatrolara bilet pazarlama desteği de sağlayacağız” diye konuştu.

Çok amaçlı salonlar yaparak galerilere de destek olacaklarını ifade eden Bakan Ersoy, “Sanatçıların; eserlerini sergileyecekleri yerlerin sayısını arttırarak, burada satacakları eserleri sayesinde gelir elde etmelerini amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. Devlet nezdinde en önemli görevlerden birini yürüttüklerini belirten Bakan Mehmet Ersoy, Türk haklına ve Cumhurbaşkanı’na layık olabilmek için ellerinden geleni en iyi şekilde yapmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.



“Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi Samsun’a yapılacak”

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesinin Samsun’da inşa edileceğini müjdeleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, özellikle pandemi sürecinde çok iyi bir sınav verdi. Türkiye tüm dünyayı etkileyen salgını en iyi yöneten ülke oldu. Bu da Cumhurbaşkanlığının başında bulunduğu hükümetimizin tüm ilgili kuruluşlarının iyi koordinasyonu sayesinde gerçekleşti” açıklamasında bulundu.



”Samsun’un 17 ilçesi de turizm ve kültürel açıdan çok yetkin bir durumda”

Samsun’un turizm faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin turizm avantajlarını “Samsun’un turizm açısından çok büyük bir potansiyeli var. 17 ilçemiz de turizm ve kültürel açıdan çok yetkin bir durumda. İç turizm bakımından Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Dış turizmi de geliştirmek için çalışmalarımız var. Kültür ve Turizm Bakanlığının imkânları ile Büyükşehir Belediyesinin projelerini bütünleştirerek Samsun’a bu konuda iyi hizmet edebileceğimizi düşünüyorum” sözleriyle aktardı.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u Samsun’a davet ederek OMÜ’de gençlerin de faydalanabileceği bir etkinlik önerisinde bulunan Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Özellikle OMÜ Rektörü Sait Bilgiç’i, böyle bir programın düzenlenmesine katkı sunduğu için tebrik ediyorum. En çok yabancı öğrenciye sahip üniversitelerden biri olan OMÜ ile çok iyi iş birlikleri içerisindeyiz. Üniversitemiz ayrıca, kültür ve turizm alanında gerekli tüm bölümlere de sahip” sözlerine yer verdi.



“Gastronomi bölümü, mezunlarının iyi şartlarda iş bulmasının garanti olduğu bir alan”



Ağustos ayında Samsun’u ziyaret edeceğini bildiren Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’ten OMÜ’nün yeni açılan gastronomi bölümü hakkında bilgi alarak şöyle devam etti: “Biz turizm meslek liselerinde müfredatı, yabancı dil öğretecek ve uygulamalı eğitim verecek şekilde düzenledik. Amacımız; bu liselerden mezun olan öğrencilerin, üniversiteye gastronomi bölümlerinde eğitim alarak devam etmelerini desteklemek. Bu öğrencilere burs vermeyi de planlıyoruz. Gastronomi ülkemiz için çok gerekli ve mezun olanların iyi şartlarda iş bulmasının garanti olduğu bir alan” ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de belediyenin verdiği gastronomi kursları olduğunu belirterek Samsun’da düzenlenen yemek festivali ve şehir tiyatrolarıyla ilgili Bakanlıktan destek talebinde bulundu.

“Dijital mecrada sizinle, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, akademisyenler ve sevgili öğrencilerimizle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızın davetiyle de gerçekleşecek bir diğer buluşmada Samsun’un turizm potansiyeline dair Üniversite olarak ne tür ve hangi noktalarda katkılar sunacağımızı daha ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz” diyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise davete icabetinden ötürü Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini iletti.



“Uzaktan eğitim yoluyla Üniversitemizdeki eğitimi aksamaksızın ve başarılı bir şekilde sürdürdük”

Dijital kanallardaki buluşmaların, çağın gerektirdiği iletişim becerilerinin gelişmesine olumlu yansımaları olduğunu belirten Rektör Bilgiç, “İnternet üzerinden işleyen bu platformlar, daha çok insana, daha hızlı ve daha az maliyetle ulaşabilme imkânı sağlıyor. Bizler de OMÜ’deki eğitimi, pandeminin yoğun olduğu aylarda uzaktan eğitim teknolojileriyle Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) belirlediği tarihten itibaren aksamaksızın sürdürdük ve bu süreci çok başarılı bir şekilde yürüttük. Başlangıçta biraz direnen hocalarımız olsa da şu anda bu imkânları daha fazla kullanalım diyen akademisyen sayısı oldukça artmaya başladı. Her şey normalleşse dahi Üniversite Senatosu olarak dijital ortamda, eğitimin bir kısmını sürdürme kararı aldık” dedi.

OMÜ’nün, turizm alanında da çok sayıda birime sahip bir üniversite olduğuna işaret eden Rektör Bilgiç, devamında “Bafra ilçesinde Turizm Fakültesi, Turizm Meslek Yüksekokulu, ayrıca kent merkezinde bir diğer meslek yüksekokulumuzda turizm ile ilgili bölümümüz mevcut. Turizm Fakültesi ve Turizm Meslek Yüksekokulu neden Bafra’da diye akıllara soru gelebilir. Bafra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti çok geniş bir alanı kapsıyor ve hakikaten nadide bir turizm değeri olarak kendini gösteriyor zira görenlerin çok ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediyemizin yıllardır uğraşarak bu noktaya getirdiği Kuş Cenneti, bugün de UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor. Hâliyle Fakülte ve Meslek Yüksekokulumuzun burada konumlanmasının isabetli ve uygun olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



“Uluslararası öğrenci profilimiz Samsun’un 109 ülkeyle bağlantı kurmasını sağlıyor”

Üniversitenin 109 farklı ülkeden 5100 civarında uluslararası öğrenciye sahip olmasının Samsun’a ayrı bir özellik kazandırdığını vurgulayan Rektör Bilgiç, OMÜ’nün; uluslararası öğrenci sayısı bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan bazı üniversitelerin önüne geçtiğini ve Türkiye’de beşinci sırada olduğunun altını çizerken sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durum, Samsun’un, dünyanın 109 farklı ülkesiyle bağlantı kurmasını sağlıyor. Farklı dillere ve kültürlere sahip çok çeşitli uluslararası öğrenci profiline sahibiz. Onlar da Üniversitemiz ve şehrimizden çok memnunlar. Bundan ötürü Samsun’un turizm potansiyeli farklı nitelikleriyle çok yüksek. Üniversite olarak Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla akademisyenlerimiz üzerinden sürdürdüğümüz iş birlikleri sayesinde ülkemiz ve kentimiz turizmine yararlı olmaya çalışıyoruz. Size ve katılım sağlayan diğer konuklarımız ile öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum, inşallah kısa sürede yüz yüze görüşmek dileğiyle.”



OMÜ Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı ve Güzel Sanatlar Fakültesi SeramikCam Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Aslan da görev yaptığı bölümün faaliyetleri hakkında Bakan Mehmet Nuri Ersoy’u bilgilendirdi.



“Sağlık sistemimizin iyi olduğunu tüm dünyanın fark etmesi sağlık turizmi için fırsat”

Doç. Dr. Tamer Aslan’ın, Bakanlığın 2023 hedefleri ve sağlık turizmi ile ilgili sorularını da Bakan Ersoy, “Özellikle pandemi sürecinde sağlık sistemimizin sorunsuz işlemesi, tüm dünyaya ne kadar iyi bir sağlık sistemimiz olduğunu gösterdi. Bu da sağlık turizmimizi ileri taşımak için büyük bir fırsat” şeklinde cevapladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal ile de konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un, öğrencilerden gelen soruları cevaplamasının ardından program sona erdi.

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