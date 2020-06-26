Çocuklarda yaz ishaline dikkat

Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, "İshalin yanında halsizlik, kusma ve ateş belirtileri de ortaya çıkacağından çocuğun sıvı kaybını yerine koyması önemlidir. İlaç tedavisi mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, çocuklarda yaz aylarında sıkça görülen ishal hastalığının sebebi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Ali Şimşek, “İshal, normalden daha fazla ve sık sulu dışkılama yapma olarak tanımlayabiliriz. Yaz aylarında bu durum özellikle enfeksiyon nedenler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar viral bir şekilde daha sık bakteriyel, mantar, parazitsel hastalıklara bağlı da ishal hastalığını görebiliyoruz. Karın ağrıları ve krampları, gaz, bulantı ve sürekli sıkışma hissi ishale sıklıkla eşlik eden bulgulardır.Nedene bağlı olarak ateş ve kanlı dışkılama da bunlara eklenebilir” ifadelerini kullandı.



İshalde beslenme önemli

İshalde beslenmenin önemine değinen Şimşek, “İshal olan çocuklar için yapılması gereken sıvı takviyesidir. Çünkü su kaybı çocukta hayati risk oluşturabilir. Su kaybının derecesine göre yapılacak tedavi şekli değişebilir. Burada her şeyden önce çocuğun sağlıklı bir şekilde beslenmesinin sürdürülmesi gerekiyor. Burada ishalin yanında halsizlik, kusma ve ateş belirtileri de ortaya çıkacağından çocuğun bu sıvı ve beslenmesi kaybını yerine koyması önemlidir. Çocuğun yemede sıkıntı çektiği yerlerde ise damardan sıvı kaybı önlemek için uzman tedavisi alınması gereklidir” diye konuştu.



“Gereksiz antibiyotik kullanmayın”

Antibiyotik uyarısında bulunan Dr. Ali Şimşek, “Yaz aylarında çocukların beslenmesi çok önemli, kullanılan suya dikkat edilmesi gereklidir. İshal eğer 23 gün sürüyor ve günlük ortalama 34 ün üstünde sulu dışkılama yapıyor ise mutlaka bir uzman hekimin görmesi ve gerekli tedavinin alması hayati önem taşımaktadır. İshal genellikle kendi kendine iyileşen, yaygın bir hastalık olduğu düşünülse de bu süreçte gereksiz antibiyotik kullanımdan kaçınılmalı doktorunuzun çocuğunuza yapacağı muayene ve tetkiklerden sonra vereceği tedavi yolunu izlenmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

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