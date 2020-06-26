Çocuklarda yaz ishaline dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarda yaz ishaline dikkat

İHA

Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, "İshalin yanında halsizlik, kusma ve ateş belirtileri de ortaya çıkacağından çocuğun sıvı kaybını yerine koyması önemlidir. İlaç tedavisi mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır" dedi.

Çocuklarda yaz ishaline dikkat

Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, "İshalin yanında halsizlik, kusma ve ateş belirtileri de ortaya çıkacağından çocuğun sıvı kaybını yerine koyması önemlidir. İlaç tedavisi mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, çocuklarda yaz aylarında sıkça görülen ishal hastalığının sebebi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Ali Şimşek, “İshal, normalden daha fazla ve sık sulu dışkılama yapma olarak tanımlayabiliriz. Yaz aylarında bu durum özellikle enfeksiyon nedenler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar viral bir şekilde daha sık bakteriyel, mantar, parazitsel hastalıklara bağlı da ishal hastalığını görebiliyoruz. Karın ağrıları ve krampları, gaz, bulantı ve sürekli sıkışma hissi ishale sıklıkla eşlik eden bulgulardır.Nedene bağlı olarak ateş ve kanlı dışkılama da bunlara eklenebilir” ifadelerini kullandı.

İshalde beslenme önemli
İshalde beslenmenin önemine değinen Şimşek, “İshal olan çocuklar için yapılması gereken sıvı takviyesidir. Çünkü su kaybı çocukta hayati risk oluşturabilir. Su kaybının derecesine göre yapılacak tedavi şekli değişebilir. Burada her şeyden önce çocuğun sağlıklı bir şekilde beslenmesinin sürdürülmesi gerekiyor. Burada ishalin yanında halsizlik, kusma ve ateş belirtileri de ortaya çıkacağından çocuğun bu sıvı ve beslenmesi kaybını yerine koyması önemlidir. Çocuğun yemede sıkıntı çektiği yerlerde ise damardan sıvı kaybı önlemek için uzman tedavisi alınması gereklidir” diye konuştu.

“Gereksiz antibiyotik kullanmayın”
Antibiyotik uyarısında bulunan Dr. Ali Şimşek, “Yaz aylarında çocukların beslenmesi çok önemli, kullanılan suya dikkat edilmesi gereklidir. İshal eğer 23 gün sürüyor ve günlük ortalama 34 ün üstünde sulu dışkılama yapıyor ise mutlaka bir uzman hekimin görmesi ve gerekli tedavinin alması hayati önem taşımaktadır. İshal genellikle kendi kendine iyileşen, yaygın bir hastalık olduğu düşünülse de bu süreçte gereksiz antibiyotik kullanımdan kaçınılmalı doktorunuzun çocuğunuza yapacağı muayene ve tetkiklerden sonra vereceği tedavi yolunu izlenmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demirtaş: “İlkadım’da yaşam kalitesini arttırdık”
YEREL HABERLER Demirtaş: “İlkadım’da yaşam kalitesini arttırdık”
Bakan Ersoy: “Havalimanlarına ‘Test Center’lar kuracağız” Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Canlı Yayında OMÜ’lü gençlerle buluştu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Özellikle pandemi sürecinde sağlık sistemimizin sorunsuz işlemesi, tüm dünyaya ne kadar iyi bir sağlık sistemimiz olduğunu gösterdi. Bu da sağlık turizmimizi ileri taşımak için büyük bir fırsat”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Havalimanlarına ‘Test Center’lar ...
Rektör Aydın: “Sınavı telafisi olmayan son bir şans olarak görmesinler”
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “Sınavı telafisi olmayan son bir şans ...
Aztopal: "Kalan maçları en iyi şekilde tamamlayıp şampiyon olacağız"
YEREL HABERLER Aztopal: "Kalan maçları en iyi şekilde tamamlayıp ...
'Tefeci' operasyonda 6 tutuklama
YEREL HABERLER 'Tefeci' operasyonda 6 tutuklama
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 26 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 26 kişi adliyeye ...
Hayata Anlam Katanlar sınırları aşıyor: '500 aileye hijyen paketi'
YEREL HABERLER Hayata Anlam Katanlar sınırları aşıyor: '500 aileye ...
Ecrin bebeğin üvey babası, babaannesi ve 2 kişiye tutuklama
YEREL HABERLER Ecrin bebeğin üvey babası, babaannesi ve 2 kişiye ...
Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk ...
46 yaşındaki kadın iple asılı ölü bulundu
YEREL HABERLER 46 yaşındaki kadın iple asılı ölü bulundu
Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk ...
Ecrin Kurnaz soruşturmasında ilk ifadeler
YEREL HABERLER Ecrin Kurnaz soruşturmasında ilk ifadeler
TÜBİTAK’tan OMÜ’lü öğrenciye bölge sergisi daveti
YEREL HABERLER TÜBİTAK’tan OMÜ’lü öğrenciye bölge sergisi daveti
Çay ocağındaki uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
YEREL HABERLER Çay ocağındaki uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Ecrin Kurnaz cinayetiyle ilgili 6 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Ecrin Kurnaz cinayetiyle ilgili 6 şüpheli adliyede
YKS nedeniyle hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak
YEREL HABERLER YKS nedeniyle hafta sonu nüfus müdürlükleri açık ...
Başkan Demir: “İç turizm noktasında Türkiye ortalamasının üstünde gidiyoruz” Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir video konferans yoluyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Demir: “İç turizm noktasında Türkiye ...
Bafra'da korona ile mücadele
YEREL HABERLER Bafra'da korona ile mücadele
Samsun’da çiftçiye 5 bin adet salep yumrusu dağıtıldı Başkan Togar: "Mahalle sakinlerini verimi ve ekonomisi çok yüksek olan salep ile tanıştırdık"
YEREL HABERLER Samsun’da çiftçiye 5 bin adet salep yumrusu ...
Özdemir: “Canlı hayvan pazarlığı tokalaşarak yapılamayacak” Havza canlı hayvan pazarı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Özdemir: “Canlı hayvan pazarlığı tokalaşarak ...
Canik’te her alanda hizmet Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: “Gayretimiz, çabamız insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak için”
YEREL HABERLER Canik’te her alanda hizmet Canik Belediye Başkanı ...
Sünnet için endişeye gerek yok
YEREL HABERLER Sünnet için endişeye gerek yok
Arabayla polisin ayağının üzerinden geçti, tutuklandı
YEREL HABERLER Arabayla polisin ayağının üzerinden geçti, tutuklandı
Aşırı sıcaklar ve gebelik
YEREL HABERLER Aşırı sıcaklar ve gebelik

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X