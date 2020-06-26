Mezuniyet sergisi sanal ortamda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin (GSF) her yıl yoğun katılımla gerçekleştirdiği mezuniyet sergileri, korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl sanal ortama taşındı.
OMÜ GSF Kampüsü Sanat Galerisi’nde açılan 2019 2020 eğitimöğretim yılı Sanal Mezuniyet Sergisi’nde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümünden toplam 35 öğrencinin 120 çalışması internet yoluyla sanatseverlerin ilgi ve beğenisine sunuldu.
Sergide; öğrencilerin eğitimöğretim sürecinde tasarladıkları afiş, basın ilanı, dergi, broşür tasarımları, infografikler, kurumsal kimlik, ambalaj, etiket, stant, albüm kapağı, mobil uygulama arayüz ve katalog tasarımları, resim ve seramik çalışmaları ile cam tasarımları gibi farklı türde eserler yer aldı. Öğrenciler, mezuniyet sergilerinin dijital ortamda sunulmasıyla farklı bakış açıları ve sanatsal duyarlılıkla ürettikleri eserlerini teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanarak daha çok kişiye ulaştırma fırsatı buldu.
GSF yönetimi de sergi vesilesiyle “Öğrencilerimizi ve onların yetiştirilmesinde emeği geçen tüm öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, kendilerine sanat dolu bir yaşam temenni ediyoruz” dedi.
Sanal Mezuniyet Sergisi’ne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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