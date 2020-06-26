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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 188 kök kenevir ve 335 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Çarşamba’da uyuşturucu operasyonu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 188 kök kenevir ve 335 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Çarşamba ilçesi Dikbıyık bölgesi Güzpınar Mahallesi'nde 51 yaşındaki M.A. isimli şahsa ait fındıklık içerisinden toplam 188 kök kenevir bitkisi ve sökülerek kurumaya bırakılmış vaziyette 335 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.A, gözaltına alındı.
Gözaltı işlemlerinin ardından M.A.’nın Çarşamba Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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