Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan 2 kişiye ceza yağdı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Mehmet K.'yi 18 yıl hapis ve 36 bin lira da adli para cezasına çarptırırken, Hakan B.'ye ise 6 yıl hapis ve 12 bin lira da adli para cezası verdi.

F.İ.'nin de beraatine hükmetti.

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