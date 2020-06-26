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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi tutuklandı

İHA

Samsun merkezli Amasya ve Uşak illerini de kapsayan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7 kişi tutuklanırken, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi tutuklandı

Samsun merkezli Amasya ve Uşak illerini de kapsayan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7 kişi tutuklanırken, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 4 gün önce Samsun merkezli olmak üzere Amasya ve Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 33 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla bağlantılı yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasında yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde 2 kilo 231,92 gram bonzai, 44,2 gram esrar maddesi, 18,25 gram skunk maddesi, 663 adet ekstasy hap, 11,21 gram metamfetamin maddesi, 3 bin 977 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız tüfek, 29 adet dolu tüfek kartuşu, 3 bin 10 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 2'si kadın 26 kişi bu sabah "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.B., S.A., O.Ö., Ö.U., M.Ö., Ç.O. ve U.K. tutuklanarak saat 17.30 sıralarında Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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