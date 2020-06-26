Samsun’da 1 milyon 159 bin maske ve 500 bin litre dezenfektan üretildi Samsun’da pandemi sürecinde meslek liselerinden üretim başarısı

Samsun’daki meslek liseleri tarafından pandemi sürecinde yaklaşık 1 milyon 159 bin maske, 29 bin önlük ve 500 bin litre yüzey dezenfektanı üretildi.

Samsun Valiliği tarafından ildeki meslek liselerinin korona virüsüyle mücadelede oynadığı role ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Samsun’daki meslek liselerinin yaptıkları üretim sayesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Virüsün yayılımını önlemede gerekli olan ürünlerin üretiminde önemli pay sahibi olan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze bağlı okullarda bugüne kadar, 1 milyon 159 bin 712 maske, 7 bin 240 siperlik, 29 bin 454 önlük, 500 bin litre yüzey dezenfektanı, 11 bin litre el dezenfektanı, 100 adet dezenfektan standı, 2 bin litre kolonya, 2 bin 258 yıkanabilir maske, 5 adet laringoskop cihazı, 1 adet maskematik otomatı, 150 bone, 100 maske tokası ve 10 galoş makinesi (yapımı tamamlanmak üzere) üretimi yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın da korona virüsü salgını sürecindek, destek ve çabaları için Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ettiği, başarılarının devamını dilediği belirtildi.

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