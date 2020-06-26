Çocuklarının velayetini kaybeden anne intihara kalkıştı

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, eşinden boşanan C.T., çocuklarının velayetinin babalarına verilmesi üzerine sinir krizi geçirerek, Samsun Adliyesi'nin 4'üncü katında bulunan köprüye çıkarak intihara kalkıştı. C.T., Samsun Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ikna edildi. <br>Olay, akşam saatlerinde Samsun Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aile mahkemesinde görülen boşanma davasında, 2 çocuğunun velayeti babaya verilince, C.T. mahkeme salonunda sinir krizi geçirdi. Mahkeme çıkışında adliye binasının 4'üncü katında bulunan köprüye çıkan C.T., çocuklarının velayetinin kendisine verilmezse intihar edeceğini söyledi. Polislerin çabasına rağmen ikna olmayan kadının yanına Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç geldi. Kılıç, kadının köprüden inmesi için ikna etti. Görevlilerin yardımıyla köprüden inen C.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN<br>2020-06-26 21:43:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.