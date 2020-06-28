Samsun'da traktör devrildi : 1 ölü

Bugün altın fiyatları ne kadar?

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesinin Dopanket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadıl Bozdemir (52) kendisine ait engebeli arazide 55 TK 366 plakalı traktör ile ot biçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Fadıl Bozdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.