Park halindeyken hareket eden traktörü durdurmak isterken hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeyken hareket eden traktörü durdurmak isterken hayatını kaybetti

İHA

Park halindeyken hareket eden traktörü durdurmak isterken hayatını kaybetti

Samsun'da park halindeyken aniden hareket eden traktörü durdurmak isterken ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile traktör üzerinde seyir halinde olan 73 yaşındaki Süreyya Tuncer bir ara duran traktörden arkadaşı ile indi. Yaşlı adam park halindeki traktör aniden hareket edince traktörü durdurmak isterken traktörün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süreyya Tuncer, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bacak ve kollara vuran bel ağrılarına dikkat Opr. Dr. Genç: “Bacak ve kollara vuran bel ağrıları fıtık belirtisi olabilir”
YEREL HABERLER Bacak ve kollara vuran bel ağrılarına dikkat Opr. Dr. ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
El sanatları sergisine büyük ilgi
YEREL HABERLER El sanatları sergisine büyük ilgi
Atakum Belediyesi YKS’ye giren adayları yalnız bırakmadı YKS öncesinde adaylara maske ve su dağıttı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi YKS’ye giren adayları yalnız ...
Yılda 25 bin ton doğal taş, nakış gibi işleniyor
YEREL HABERLER Yılda 25 bin ton doğal taş, nakış gibi işleniyor
Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara özel spor etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara özel spor ...
Polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi
YEREL HABERLER Polis sınava alınmayan genci motosikletle son ...
Pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti
Samsun'da traktör devrildi : 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da traktör devrildi : 1 ölü
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Sınava giderken ölümden döndü
YEREL HABERLER Sınava giderken ölümden döndü
Samsun’da YKS’nin ilk oturumu TYT sona erdi
YEREL HABERLER Samsun’da YKS’nin ilk oturumu TYT sona erdi
Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyeye sevk edildi
Havza Belediyesinde YKS mesaisi
YEREL HABERLER Havza Belediyesinde YKS mesaisi
Çarşamba’da binlerce öğrencinin YKS heyecanı
YEREL HABERLER Çarşamba’da binlerce öğrencinin YKS heyecanı
Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünde ‘2 pozitif’ vaka
YEREL HABERLER Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünde ‘2 pozitif’ vaka
Korona virüsü gölgesinde YKS heyecanı
YEREL HABERLER Korona virüsü gölgesinde YKS heyecanı
Terme Belediyesi'nden YKS adaylarına ücretsiz servis
YEREL HABERLER Terme Belediyesi'nden YKS adaylarına ücretsiz servis
Bu 'çay' tersine akıyor Kızılırmak-Yeşilırmak Nehirleri kuzeye, Tersakan çayı ise güneye akıyor Başkan Özdemir: "Tersakan'ın etrafına rekreasyon alanı yapacağız"
YEREL HABERLER Bu 'çay' tersine akıyor Kızılırmak-Yeşilırmak ...
Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını ...
Çocuklarının velayetini kaybeden anne intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Çocuklarının velayetini kaybeden anne intihara ...
Samsun’da 1 milyon 159 bin maske ve 500 bin litre dezenfektan üretildi Samsun’da pandemi sürecinde meslek liselerinden üretim başarısı
YEREL HABERLER Samsun’da 1 milyon 159 bin maske ve 500 bin litre ...
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X