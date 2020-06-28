Sınava geç kalan öğrencileri zabıta yetiştirdi

Samsun’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrencileri Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yetiştirdi.

YKS'nın ikinci oturumuna girmek için evlerinden çıkan bazı öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç bulmakta güçlük çekince yardımlarına Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yetişti. Zabıtanın devriye yaptığı bölgelerde bazı öğrencilerin telaşlı halleri ekiplerin dikkatini çekti. Araç bulmakta güçlük çektiklerini ifade ederek geç kaldıklarını belirtmeleri üzerine sınav yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Huriye Süer Anadolu Lisesi olan öğrencileri zabıta araçlarına alan ekipler, yol boyunca sirenlerini açarak öğrencileri okullara ulaştırdı. Kısa sürede okullara yetiştirilen öğrenciler, dakikalar kala sınava girdi. Hayallerini gerçekleştirmek için girecekleri sınava geç kalan bazı öğrencilerin yardımına koşan zabıta ekiplerine aileler de teşekkür etti.

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