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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 9 eko turizm alanı mevcut

İHA

Samsun'da 1 adet tabiatı koruma alanı, 5 adet tabiat parkı, 3 adet sulak alan olmak üzere toplamda 9 adet sürdürülebilir eko turizm alanı mevcut.

Samsun'da 9 eko turizm alanı mevcut

Samsun’da 1 adet tabiatı koruma alanı, 5 adet tabiat parkı, 3 adet sulak alan olmak üzere toplamda 9 adet sürdürülebilir eko turizm alanı mevcut.
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ili olan Samsun, mavi bayraklı sahilleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle turizm açısından tatilcilere çok sayıda alternatif sunmakta.

Hacıosman Ormanı
Tabiatı koruma alanı içerisinde yer alan Hacıosman Ormanı, Orta Karadeniz Bölgesi’nde Samsun’un 20 kilometre doğusunda Çarşamba ilçesi Çınarlık Beldesi hudutları içerisinde yer almakta. Tamamı orman rejiminde bulunan toplam 127 bin 77 ha alana sahip olan ormanda boyları 20 metre ile 40 metre arasında değişen 12 taksondan ağaç bulunmakta.

Amazon Tabiat Parkı
Tabiat parkları arasında yer alan Amazon Tabiat Parkı, Terme ilçesinde yer alıp 562 bin 65 hektar büyüklüğünde. Amazon
Tabiat Parkı tarih, yaban hayatı, sulak alan ve deniz olmak üzere 4 önemli kaynak değere sahip. Alanda eko turizm kapsamında tabiat yürüyüşü (trekking), bitki ve yaban hayatı gözlemciliği, foto safari, bisiklet turu, karavanlı kamp etkinlikleri yapılabilmekte.

Bayraktepe Tabiat Parkı
Bayraktepe Tabiat Parkı, Tekkeköy ilçesinde 132 hektar büyüklüğünde. Şehir merkezine yakın olması ve tabii güzellikleri ile öne plana çıkan Bayraktepe Tabiat Parkı özellikle şehir hayatından bunalan insanların yoğun olarak ziyaret ettiği bir alan. Alanda tabiat yürüyüşü, manzara seyri, piknik, bitki ve yaban hayatı gözlemciliği yapılabilmekte.

Sarıgazel Tabiat Parkı
Sarıgazel Tabiat Parkı, 19 Mayıs ilçesinde olup 143 bin hektar büyüklüğünde. Orman vejetasyonuna sahip alan, piknik yapmaya elverişli olup mevcut tesisleri ve ilçe merkezine yakınlığı ile de ziyaretçiler tarafından yoğun olarak kullanılmakta. Alanda, tabiat yürüyüşü, kamp, bisiklet turu yapılabilmekte.

Şahinkaya Kanyonu
Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, Vezirköprü ilçesinde olup bin 32 hektar büyüklüğünde. Kanyon, Kızılırmak'ın suyunun tutulduğu Altınkaya Barajı'nın en dar geçit yeri olup kıvrımlı bir yarımada özelliği göstermekte. Yaklaşık 3 bin 250 metre uzunluğuyla, su seviyesinden itibaren 500 metreyi bulan derinliğiyle ve 100 metreye düşen darlığıyla Şahinkaya Kanyonu eşine az rastlanan bir kanyon özelliğinde. Kanyonda iki duvar halinde oluşturan kireçtaşı ana kayalarında birçok tabii mağara göze çarpmakta. Alan, tabiat yürüyüşü, manzara seyri, günübirlik faaliyetler, kamp, bitki ve yaban hayatı gözlemciliği, fotosafari, su sporları, tekne gezisi, amatör olta balıkçılığı, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü, su altı dalışı, gastronomi gibi faaliyetlere ev sahipliği yapmakta.

Vezirsuyu Tabiat Parkı
Vezirsuyu Tabiat Parkı ise Vezirköprü ilçesinde 35 hektar alana sahip. Alan tilki, sansar, karaca, kurt, balıkçıl, şahin gibi birçok yabani memeli ve kanatlı türüne de ev sahipliği yapmakta. Alanda tabiat yürüyüşü, manzara seyri, açık hava etkinlikleri, kamp, bisiklet turu yapılabilmekte.

Kızılırmak Deltası Uluslararası Sulak Alanı
Sulak alanlar içerisinde yer alan Kızılırmak Deltası Uluslararası Sulak Alanı, Karadeniz Bölgesi’ndeki doğallığını koruyabilmiş en önemli sulak alan. Kızılırmak Deltası toplam 56 bin hektar genişliğinde olup 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent ilçelerini içine almakta. Kızılırmak Deltası sahip olduğu doğal özelliklerinin korunması amacı ile Doğal Sit İlke Kararlarına göre, 1994 yılında deltada yar alan sulak alanların tamamı mülga Kültür Bakanlığınca “Doğal Sit Alanı” olarak ilan edilerek koruma altına alındı. Alanın yaklaşık olarak yüzde 80’i birinci dereceden doğal sit alanı kapsamında. Su kuşlarının dünya üzerindeki üç göç yolundan bir tanesi olan Kızılırmak Deltası’nda Türkiye'de toplam 483 kuş türü bulunduğu kabul edilmekte. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde ise bugüne kadar 354 adet kuş türü tespit edilmiş olup, bunlardan 140 adedi deltada üremekte. Tüm dünyada nesli tehlike altında olan 24 adet kuş türünden ise 15 tanesi Kuş Cenneti'nde görülmüş olması deltaya ayrı bir önem kazandırmakta. Alanda tabiat yürüyüşü, kuş gözlemciliği, yaban hayatı gözlemciliği, atlı yürüyüş, köy aktiviteleri, tabiat eğitimi, sportif olta balıkçılığı, foto safari yapılabilmekte.

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı
Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Tekkeköy, Çarşamba ve Terme ilçe sınırları içerisinde yer almakta. Yeşilırmak Nehri’nin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında yer alan en büyük deltası olma özelliğine sahip. Deniz, ırmak, göl, sazlık, bataklık, çayır, mera, orman, kumul, subasar ormanları ve tarım alanları gibi farklı ekolojik karakterlerdeki habitatları bir arada bulundurması ile Yeşilırmak Deltası önem kazanmakta. Yeşilırmak Deltası’nda olağanüstü doğal özellikleri bozulmadan kalmış geniş, açık su ve kıyı kumul habitatları, hafif tuzlu ve tatlı su bataklıkları, çeşitli karex türleri ve boylu sazlıkları, cladium kalkerli turbalığı, göller ve mevsime bağlı su basan nehir setleri bulunmakta. Türkiye’nin önemli bitki alanı (ÖBA) olması Yeşilırmak Deltası’na ayrı bir önem kazandırmakta. Alanda tabiat yürüyüşü, kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı gözlemciliği, bisiklet turu, sportif olta balıkçılığı yapılabilmekte.

Ladik Ulusal Sulak Alanı
Ladik Ulusal Sulak Alanı da Ladik ilçesinde toplamda bin 836 hektar büyüklüğünde. Bu sulak alanın yaklaşık bin 105 hektarlık kısmını göl alanı, 495 hektarlık kısmını tarım alanları, 23 hektarlık kısmını Mazlumoğlu ve Aktaş Mahalleleri, 213 hektarlık kısmını ise tescilli çayır ve mera alanları oluşturmakta. Alanda tabiat yürüyüşü, kuş gözlemciliği, foto safari, bisiklet turu, sportif olta balıkçılığı yapılabilmekte.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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