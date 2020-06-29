Samsun İtfaiyesi’nden 'piknikçilere' önemli uyarı Zengin: “Sıcak havayla iyice kuruyan otlar ve yapraklar küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geliyor”

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, 48 aktif müdahale aracı, 232 personel ile bölgenin en iyi itfaiyesi olduklarını söyleyerek, “Uzunca bir süredir evde kalan vatandaşlarımız normalleşme süreci ile birlikte orman ve piknik alanlarına akın etmeye başladı. Sıcak havayla iyice kuruyan otlar ve yapraklar küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geliyor” diyerek yangın tehlikesine karşı uyardı.

Samsun'da her alanda gerçekleştirilen hizmetlerle kenti daha sağlıklı bir geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi’nin donanımlı İtfaiye teşkilatı, olası felaketlere karşı sürekli hazır durumda. Yangın söndürme faaliyetlerinin yanı sıra kurum içi eğitimlerle vatandaşları da bilinçlendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı, 2020 yılının ilk 5 ayında, yangın, arama kurtarma ve su baskınları da dahil olmak üzere toplam 2 bin 772 olaya müdahale etti.



Mangal yakanlar aman dikkat

Normalleştirme ve sosyal hayata dönüşün 1 Haziran itibariyle başlamasıyla birlikte açılan piknik ve mangal sezonuna dikkat çekerek uyarılarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Uzunca bir süredir evde kalan vatandaşlarımız normalleşme süreci ile birlikte orman ve piknik alanlarına akın etmeye başladı. Mangal yakan vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Sıcak havayla iyice kuruyan otlar ve yapraklar küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geliyor. Bu duruma karşı çok dikkatli olmalılar. Mangal, sigara ve rastgele atılan şişeler orman yangınlarına davetiye çıkarıyor. Ormanları yangınlara karşı korumak için piknik ateşini kontrollü yakmak, işimiz bittiğinde de su dökerek tam olarak söndüğüne emin olmak gerekiyor” dedi.

Araçlarda seyir halindeyken camdan atılan sigara izmaritinin yangınların bir başka sebebi olduğunu da ifade eden Zengin, “Yine piknik sonrası ormanda bırakılan ya da kırılıp atılan cam şişeler güneş ışığıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangına sebep oluyor. Dikkatsizce bir davranış hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebiliyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın günün 24 saatinde hangi şartlarda olursa olsun sürekli halka hizmet etmeyi esas kabul ettiğini de dile getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, 48 aktif müdahale aracı, 232 personel ile Samsun İtfaiyesi'nin bölgenin en iyi itfaiyesi olduğunu da sözlerine ekledi.

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