Cezaevinden izinli çıkan genç hırsızlık suçundan gözaltına alındı

Samsun'da cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen genç, bir marketten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, pandemiden dolayı cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Ü.D.(23) müşteri gibi girdiği marketten hırsızlık yaptı. Şikayet üzerine Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.D., Recep Tokur Polis Merkezine teslim edildi. Ü.D.'nin bir süre önce de yine marketten hırsızlık yaptığı ve hakkında adli işlem yapılıp adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan Ü.D., Samsun Adliyesine sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.