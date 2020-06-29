Anne adaylarının tercihi 'ağrısız' doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. S. Erdem Özhan, "En sağlıklı doğum yöntemi olarak bilinen normal doğum epidural analjezi yöntemi ile 'ağrısız' şekilde uygulanmaktadır" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. S. Erdem Özhan, anne adaylarının tercih ettiği ağrısız doğum (epidural analjezi) hakkında önemli bilgiler paylaştı. Opr. Dr. S. Erdem Özhan, "Ağrısız doğum (epidural analjezi) normal doğumun ağrı duyulmadan gerçekleşmesidir. Bu yöntemde doğum ağrılarının hissedilmemesi anneye konforlu doğum sağlar. Bebeğin ve annenin sağlığını olumlu yönde etkiler. Doğum süresince anne yorulmadığı için doğuma aktif olarak katılabilmekte uyanık, ağrısız olduğu için doğum sonrası anne ve bebek bağlanması daha rahat olabilmekte ve bebeğine daha rahat bakabilmektedir. Ağrısız doğum tarihte 19. yüz yılda kraliçe Victorya'nın doğumunda kullanılmasından dolapı prenses doğum olarak halk arasında biliniyor” diye konuştu.



"Doğal olanı normal olanıdır"

Dr. Özhan, şu bilgileri verdi:

“Ağrısız doğum da olmazsa olmaz annenin bu doğum için uyumlu, bilinçli olması önemlidir. Anne adayının aktif faza gelene, ağrıları normal seyrinde olana kadar epidural analjeziye başlamıyoruz. Dolayısıyla bu süreç içinde azda olsa ağrıları ve kasılmaları hissedebilmesi gerekmektedir. Epidural analjezi de çok az ilaç kullanmaktayız. Ciddi olmayan yan etkileri vardır. Ağrısız ve sağlıklı doğum her annenin en doğal hakkıdır. Özellikle doğum ve doğum da oluşan ağrı anne adayının sezaryen doğuma yönlendiriyor. Fakat epidural analjezi yönteminde ağrısız olduğu için anne adayını normal doğuma yönlendirmektedir. Tüm anne adaylarına sağlıklı ağrısız doğumlar diliyorum.”

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