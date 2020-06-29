Pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen pompalı tüfekli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kazara yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çakmakçılar Caddesi üzerinde alacakverecek tartışmasından çıkan kavgada iddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle Y.K.’ya 3 el ateş edildi. Saçmaların hedefine uğrayan Y.K. olay yerinde ağır yaralandı. Olayın yaşandığı esnada olay yerinde bulunan H.K.(64) isimli şahıs da kazara saçmaların hedefi oldu. Yaşanan saldırı sonrası Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Ağır yaralı olan Y.K. ve bacağından vurulduğu öğrenilen H.K. ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Y.K.’nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenilirken, H.K.’nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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