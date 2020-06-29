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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, SamsunOrdu karayolu üzeri, Namazlı mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme istikametine seyir halinde ilerleyen Erhan K. (39) idaresindeki 61 HB 314 plakalı otomobil, elinde 55 ADM 617 plakalı motosikleti ile yaya olarak yolu karşıya geçmekte olan 67 yaşındaki Ferhat Gün'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Ferhat Gün kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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