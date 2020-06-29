Cezaevinden izinli çıktı, ağabeyinin husumetlisini öldürdü

<br>Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, cezaevinden izinli çıkan Necati Ayyıldız (18), sokakta karşılaşınca tartıştığı ve ağabeyinin husumetlisi olduğu öğrenilen Caner Taşdöven'i (26) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Ayyıldız, ''Öldürme kastım yoktu, pişmanım'' dedi. <br>Olay, cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi´nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Necati Ayyıldız, ağabeyi ile husumeti bulunan Caner Taşdöven'le sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ayyıldız yanında bulunan pompalı tüfekle Taşdöven´i 3 el ateş ederek, ağır yaraladı. Taşdöven kanlar içerisinde yerde kalırken, Ayyıldız kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Taşdöven, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi´nde bir arkadaşının evinde saklanan Ayyıldız, Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.<br>`ÖLDÜRME KASTIM YOKTU´<br>Necati Ayyıldız ifadesinde, ''Ben cezaevindeyken şahsın abimle olan husumetinden dolayı çok bunaldım. Çıktığımda ise ailemi ve kendimi korumak için tüfek bulunduruyordum. Olay anında ise öldürme kastım yoktu. Korkutmak istemiştim fakat öldü. Olaydan dolayı pişmanım'' dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayyıldız, mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-06-29 17:47:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.