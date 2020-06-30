Dr. Hayati Akbaş: "Diş estetiği sağlık için de önemli” "Kötü dişler insanın psikolojisini negatif etkilediği için kendisini ifade etme şansını azaltıyor"

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş diş estetiğinde birinci önceliğin güzellik olmaması gerektiğini belirterek, "Diş estetiğinde öncelik sağlığın akabinde estetiğin olması gerekiyor. Biz plastik cerrahlar yüz bölgesine estetik yaptıktan sonra dişi mutlaka işin içine monte ediyoruz. Yüz ne kadar güzel olursa olsun dişler çok problemliyse yüzün güzelliğini olumsuz etkileyebiliyor. O insanın psikolojisini negatif etkilediği için kendisini ifade etme şansını azaltıyor" dedi.

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş son yıllarda estetik cerrahinin hızlı gelişmesiyle birlikte özellikle yüz estetiğinde dişin çok ön plana çıktığını söyledi. FBM Tıp Merkezi içerisinde 3 ay önce bir diş polikliniği açtıklarını ifade eden Dr. Akbaş, "Son yıllarda estetik cerrahi hızlı gelişmesiyle birlikte özellikle yüz estetiğinde diş çok ön plana çıktı. Diş estetiği çok yaygın bir şekilde talep edilmeye başlandı. Dişlerinde estetik yönden veya herhangi bir sağlık yönünden problem olan insanların kolay kolay gülemiyor. Ağızlarını sürekli kapatmak zorunda hissettikleri, kendi duygularını çok rahat bir şekilde ifade edemedikleri belli oluyor. Biz plastik cerrahlar yüz bölgesine estetik yaptıktan sonra dişi mutlaka işin içine monte ediyoruz. Yüz ne kadar güzel olursa olsun dişler çok problemliyse yüzün güzelliğini olumsuz etkileyebiliyor. O insanın psikolojisini negatif etkilediği için kendisini ifade etme şansını azaltıyor. Yüz estetiği ve diş estetiği kombineli olarak gidiyor" diye konuştu.



"Dişi sadece estetik açıdan değil hem sağlıklı hem de güzellik açısından yaklaşmak gerekiyor"

İnsanların talep etmeleri gerek şeyin önce sağlık olduğunun altını çizen Akbaş, "Örneğin burun estetiğinde sadece görüntü yönünden bir ifade etmiyor, aynı zamanda iyi solunum yapması, iyi nefes alması hava yollarının açık olması bizim için son derece önemliyse aynı şekilde dişte de sadece görüntünün doğru olması asla doğru değildir. Birinci öncelik güzellik olursa, sağlık hiç dikkate alınmazsa her şeyde olduğu gibi dişte de ciddi sağlık sorunları yaşamak mümkündür. İnsanların talep etmeleri gereken şey ben önce sağlık istiyorum. Akabinde güzel gülüşlere sahip olmak istiyorum. Yüz estetiği yaparken mutlaka dişleri de işin içine katarak bir denge, ilişki kurmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.