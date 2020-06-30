Samsunpor 55 yaşında Samsunpor'un kuruluşun 55. yıl dönümünde anıta çelenk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunpor 55 yaşında Samsunpor'un kuruluşun 55. yıl dönümünde anıta çelenk

İHA

Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Samsunpor 55 yaşında Samsunpor'un kuruluşun 55. yıl dönümünde anıta çelenk

Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Samsunspor'un kuruluşunun 55. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Samsunsporlu yöneticiler, futbolcular, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılırken törende konuşan Samsunspor'un eski başkanlarından Hakkı Tomaç, "Samsunspor'un bugün doğum günüdür. Gerçekten Samsunsporlu olmak ayrı bir özelliktir" dedi.
Samsunspor'un kuruluşunun 55. yıl dönümü münasebetiyle İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde sade bir tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Savaş Boyar tarafından anıta çelenk konuldu. Çelenk bırakılmasının ardında bir konuşma gerçekleştiren eski Başkan Hakkı Tomaç, "Samsunspor sevdalısı olarak burada bulunuyoruz. Samsunspor'un bugün doğum günüdür. Benim için özel bir gün. Samsunspor'un kuruluşundan 8 gün sonra Samsun 1. Noterinde bu güzel kulübe profesyonel futbolcu olarak imza atan ilk kişi olmanın gururunu ve mutluluğunu taşıyorum. Gerçekten Samsunsporlu olmak ayrı bir özelliktir" diye konuştu.
Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Savaş Boyar ise, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Cumhuriyet yolunda ilk kıvılcımın ateşlendiği, ilk cesaretin gösterildiği şehir olan Samsun'un, formasında Atatürk arması taşıyan takımı olan Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle huzurunuzdayız. Aziz Atam 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünüzden feyiz alarak 55 yıldır sizin gösterdiğiniz yolda sizi örnek alarak ilerliyoruz. Marka değeri olan Samsunsporumuzun hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın" ifadelerini kullandı.
Törene Samsunspor Kulübü Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Kulüp Müdürü Soner Soykan, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Samsunspor Basketbol Genel Menajeri Nihat Emre Ekim, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, eski başkanlar ve eski yöneticilerin yanı sıra futbolcular Ercan Yazıcı ve Ferhat Çulcuoğlu ile altyapı oyuncuları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınav için kırsal mahalleden gelen öğrencisine kucak açtı
YEREL HABERLER Sınav için kırsal mahalleden gelen öğrencisine kucak ...
Samsun'da 2 kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına ...
Bu sene fındıkta rekolte düşük Üretici fındığa verilecek fiyatı dört gözle bekliyor
YEREL HABERLER Bu sene fındıkta rekolte düşük Üretici fındığa ...
Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamı kapılarını yeniden açtı Osmanlı Hamamı hijyen önlemleri eşliğinde kullanıma açıldı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamı kapılarını yeniden ...
Minik taraftarın Samsunspor aşkı
YEREL HABERLER Minik taraftarın Samsunspor aşkı
Kekemelikten kurtulmak mümkün Gelişimsel kekemelik her 100 çocuktan 5‘inde görülebilir
YEREL HABERLER Kekemelikten kurtulmak mümkün Gelişimsel kekemelik ...
Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun’da valilikten önemli genelge Samsun'da protokole trafikte geçiş üstünlüğü kaldırıldı Kamu kurumları 15 günde bir yatırımlar ve gelişmelerle ilgili bilgi verecek
YEREL HABERLER Samsun’da valilikten önemli genelge Samsun'da ...
Dr. Hayati Akbaş: "Diş estetiği sağlık için de önemli” "Kötü dişler insanın psikolojisini negatif etkilediği için kendisini ifade etme şansını azaltıyor"
YEREL HABERLER Dr. Hayati Akbaş: "Diş estetiği sağlık için de ...
Bafra Ovası'nda yazlık ürün sezonu açıldı Hasadına başlanan biber, 3-4 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda yazlık ürün sezonu açıldı Hasadına ...
Pompalı tüfekli cinayetin zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekli cinayetin zanlısı tutuklandı
Alacak verecek anlaşmazlığında tüfeğini ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Alacak verecek anlaşmazlığında tüfeğini ateşledi: 1 ...
20 gün arayla hırsızlık yaparken yakalandı
YEREL HABERLER 20 gün arayla hırsızlık yaparken yakalandı
Cezaevinden izinli çıktı, ağabeyinin husumetlisini öldürdü
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, ağabeyinin husumetlisini ...
Cezaevinden izinli çıktı, ağabeyinin husumetlisini öldürdü
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, ağabeyinin husumetlisini ...
Demir: “Türkiye’de yedekli arıtma sistemine sahip ilk il olacağız” SASKİ 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “170 mahalleye bu yıl, 70 mahalleye de 2021’de su verilecek” SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız: “Geçinmekte zorluk çeken vatandaşlarımızın bize müracaatları halinde tarifelerine yüzde 50 oranda indirim uyguluyoruz”
YEREL HABERLER Demir: “Türkiye’de yedekli arıtma sistemine sahip ilk ...
Başkan Demirtaş: "Ortak sevdamız Samsunspor’a başarılar dilerim"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: "Ortak sevdamız Samsunspor’a ...
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını ...
Samsun’da günde 2 bin metrekare alanda larva mücadelesi yapılıyor
YEREL HABERLER Samsun’da günde 2 bin metrekare alanda larva ...
Havza’da asfalt çalışması başladı
YEREL HABERLER Havza’da asfalt çalışması başladı
Pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Atakum Belediyesi’nden ihtiyaç sahipleri için 'imece noktası' Atakum Belediyesi’nin 'imece noktası’nda alan el veren eli görmüyor
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden ihtiyaç sahipleri için 'imece ...
Anne adaylarının tercihi 'ağrısız' doğum
YEREL HABERLER Anne adaylarının tercihi 'ağrısız' doğum
Samsun'da kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X