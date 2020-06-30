Pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi yakalandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde dün alacakverecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda pompalı tüfekle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına sebep olan katil zanlısı yakalandı.

Orta Mahalle Çakmakçılar Caddesi üzerinde alacakverecek tartışmasından çıkan kavgada iddiaya göre Ö.Ç. isimli şahıs pompalı tüfekle Yaşar Killik’e 3 el ateş etti. Saçmalara hedef olarak ağır yaralanan Yaşar Killik, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan H.K.(64) isimli şahıs da kazara yaralandı.

1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Ö.Ç. isimli şahıs Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünün geniş çaplı soruşturması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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