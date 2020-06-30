Samsunspor'dan 55'inci yıl videosu

<br>Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta şampiyonluk yarışı veren Yılport Samsunspor, kulübün kuruluşunun 55´inci yılına özel anlamlı bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.<br>`Atatürk´lü arma 55 yaşında´ etiketiyle paylaşılan video, Samsunspor´un kurulduğu 30 Haziran 1965´teki ilk başkanı olan Kadri Ersan´ın imzası ve fotoğrafı ile başlıyor. Video, takımın ilk kadrosu, eski ve yeni maçlardan detaylar, taraftarların coşkusu ve Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam´ın görüntüsü ile devam ediyor. Ardından Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım konuşma yapıyor. Başkan Yıldırım´ın, "Samsunsporumuzun hikayesi asıl şimdi başlıyor. 55´inci yılımızda daha büyük hedeflerin, başarıların ve zaferlerin altına taraftarlarımızla birlikte imzamızı atacağız" ifadelerini kullandığı video, `Tarihe altın harflerle yazılmış 55 Yıl´ yazısıyla sone eriyor.<br>Samsunspor Kulübü videoyu sosyal medya hesaplarından saat 00.55´te yayınladı. Taraftarlar tarafından çok beğenilen videoyu çok sayıda kişi paylaştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>- Samsunspor´un ilk başkanı Kadri Ersan´ın imzası<br>- Takımın ilk kadrosu<br>- Eski ve yeni maçlardan detaylar<br>- Taraftarlardan detay<br>- Ertuğrul Sağlam´ın imzası<br>- Yüksel Yıldırım´ın imzası ve konuşması<br>- `Tarihe altın harflerle yazılmış 55 yıl´ yazısı<br>DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLİ<br>2020-06-30 13:42:57<br>
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