Samsun Baro Başkanı Gürbüz, istifa etti

<br>Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN Baro Başkanı avukat Kerami Gürbüz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. <br>İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, çoklu baro yasa teklifine karşı olduğunu belirterek, "Hakkınızı helal edin, ben an itibariyle Samsun Barosu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Bu görevi sürdürmeyeceğim. Hem bugün içinde bulunduğumuz şartlara tepki olarak, hem de geçtiğimiz 15 gün içinde yaşadıklarımdan dolayı ifade etmek istiyorum" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-06-30 15:00:45<br>

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