Demirtaş: “Yavrularımızın gülüşü en büyük ödül”

İlkadım Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle düzenlenen '23 Nisan Şiir Yarışması'na katılan bütün çocuklar Başkan Demirtaş’ın hediyeleri ile sevindi.

İlkadım Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle düzenlenen ve ülke genelinde büyük bir katılım ile sonuçlanan 23 Nisan Şiir Yarışması'na katılan bütün çocuklara İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından hediyeler gönderildi. Korona virüs nedeni ile hediyelerin ulaştırılmasında gecikme yaşanmasına rağmen yarışmaya katılan çocuklar ve aileleri etkinlik için Başkan Demirtaş ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.



“Yoğun katılım sevindirdi”

En büyük hediyenin çocukların gülüşü olduğunu ve çocuklara daha güzel bir yaşam imkanı sunmak için gecegündüz çalıştıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın böylesi önemli ve anlamlı bir güne değer katarak bizlerle bir birinden güzel şiirlerini paylaşmaları bizler için gurur kaynağı oldu. Sadece İlkadım ve Samsun değil Türkiye’nin her ilinden büyük bir ilgi ile katılım sağlayan tüm çocuklarımıza ve ailelerine yürekten teşekkür ederiz. Korona virüs nedeni ile hediyelerin ulaştırılmasında elimizde olmayan nedenlerden dolayı gecikme yaşanmış oldu ancak yine hem çocuklarımız hem de aileleri büyük bir anlayış gösterdiler. Hediyelerini alan çok sayıda çocuklarımızın bizlere ulaşarak teşekkürlerini iletmeleri de ayrıca bir mutluluk kaynağı olmuştur. Bu güzel etkinliğe katılan ve emek harcayan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

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