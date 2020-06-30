Vali Dağlı ekmek zammını iptal etti 1,5 TL’ye çıkartılan ekmek fiyatı yeniden 1 lira 25 kuruşa düştü

Samsun’da 13 Haziran’da ekmeğe yapılan zam, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın girişimleri sonucunda yürürlükten kaldırıldı.

1 lira 25 kuruş somon ekmeğin fiyatı 13 Haziran’da Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin kararı ile 1 lira 50 kuruşa yükseltilmişti. 17 gündür uygulanan zamlı ekmek fiyatı, son valiler kararnamesi ile göreve atanan yeni Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından yürürlükten kaldırıldı.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 9 Haziran tarihli ve 10 sayılı kararı ile 13 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan ekmek zammı, Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın girişimleri sonucunda, İtiraz Komisyonunun 29 Haziran tarihli ve 2020/1 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, konuyla alakalı kendilerine bir karar gelmediğini ifade etti.

Samsun’da ekmek zamdan önce 1,25 kuruştan satılıyordu.

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