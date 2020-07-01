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Samsun’un parlayan yıldızı mobilya sektörü Samsun mobilyada ilk 10’da hedef OSB ile ilk 5 Başkan Eker, “OSB ile ilk 5’i hedefliyoruz” Samsun mobilyada Kayseri ve İnegöl’ü yakaladı

İHA

Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİD) Başkanı Bahattin Eker, "Samsun'un mobilya sektörü Türkiye'de 30'uncu sıralardaydı. Şu anda ilk 10'a girdiğimizi düşünüyoruz. Kayseri ve İnegöl'ü yakaladık. OSB kurulursa Türkiye'nin ilk 5'teki mobilya kenti olabiliriz" dedi.

Samsun’un parlayan yıldızı mobilya sektörü Samsun mobilyada ilk 10’da hedef OSB ile ilk 5 Başkan Eker, “OSB ile ilk 5’i hedefliyoruz” Samsun mobilyada Kayseri ve İnegöl’ü yakaladı

Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİD) Başkanı Bahattin Eker, “Samsun’un mobilya sektörü Türkiye’de 30’uncu sıralardaydı. Şu anda ilk 10’a girdiğimizi düşünüyoruz. Kayseri ve İnegöl’ü yakaladık. OSB kurulursa Türkiye’nin ilk 5’teki mobilya kenti olabiliriz” dedi.
MOBİD Başkanı Bahattin Eker, sektörde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 10 yıl içinde sektörde büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirten Başkan Eker, Samsun’un Türkiye’de ilk 10 il arasına girdiğini açıkladı. 7 ülkeye ihracat yapıldığını ve 22 ile de ürün gönderildiğini söyleyen Eker, altyapının geliştirilerek Samsun’un daha iyi konumlara gelmesini hedeflediklerini ifade etti.
Sektörün kat ettiği yolu ve şu anki durumunu özetleyen Başkan Bahattin Eker, “Samsun’un mobilya sektörü 10 sene öncesine nazaran çok ilerledi. Daha önce Samsun’un mobilya sektörü Türkiye’de 30’uncu sıralardaydı. Şu anda ilk 10’a girdiğimizi düşünüyoruz. Oturma grupları olsun, koltuk takımları olsun. Kayseri ve İnegöl’ü yakaladık. 10 sene öncesinde burada mobilya sektöründe ihracatın esamesi okunmuyordu. Şu an 7 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şehirler arası dersen 22 ile buradan Samsun mobilyası olarak yetişmeye çalışıyoruz. Samsun mobilyasının şu anda gerçekten muazzam şekilde bir hava yaptı” diye konuştu.
Mobilya sektöründe kümelenmeyi sağlayacak bir OSB ile hedefin ilk 5’e ulaşmak olduğunu dile getiren Başkan Eker, “Samsun’da mobilya sektörünün istihdamı sağlık ve tarımdan sonra üçüncü bir sektör. İrili ufaklı çalışılan mobilya atölye veya fabrikalarında 4 bin4 bin 500 kişi arasında istihdam sağlanıyor. Bu bizim için yeter mi tabii ki de yetmiyor. Çünkü sektör artık ‘beni büyüt’ diyor. Samsun Türkiye’nin ilk 5’teki mobilya kenti olabilir” şeklinde konuştu.
Kalifiye usta ihtiyacı olduğunu ve bununla ilgili çalışmalarda yürüttüklerini ifade eden Bahattin Eker, “Kalifiye ustalarımızda bir eksikliğimiz var. O da tabii bizim altyapımızın olmayışından kaynaklanıyor. Çünkü 10 yılda büyük bir mesafeler kat ettiğimiz için alttan usta yetiştiremedik. Mobilyacı olarak, kaynakçı olarak, döşemeci ve dikişçi olarak. Bu konuda Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile bir istişare yaptık. İlerleyen günlerde personel yetiştirmesine yönelik bir iş birliğimiz olabilir. Hayata geçirirsek 3 5 seneye de bu ihtiyacı kapatabiliriz” sözlerini kullandı.
Pandemi sürecinden sonra da işlerin iyi gittiğini belirten Eker, “Pandemide Türkiye’de ne kadar sıkıntı olduysa bizdeki sıkıntılarda aynıydı. Şükürler olsun ki ham maddede bir sıkıntımız olmadı. Fiyat olarak da ham maddemiz tüketiciye fazla yansımadı. Türkiye’deki vatandaş ne yaşadıysa bizde onları yaşadık. Ancak şu anda Samsun’da tüm mobilya sektöründe çoğu firmaların 20 gün 25 gün dolu olduğunu düşünüyoruz. Mobilya sektörünün yüzde 90’ının işlerinin çok iyi olduğunu analiz etmiş durumdayız” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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