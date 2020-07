– Korona virüsü (Covid19) sürecinde sadece acil hastaların tedavisinin yapıldığı Sağlık Bakanlığı Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde yeni normale uygun olarak tüm hekim ve hasta tedbirleri alınarak, sağlık hizmeti aralıksız olarak verilmeye devam ediyor.

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler, Sağlık Bakanlığı Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Hastane, bu süreçte 24 saat esasıyla acil hizmete devam etti. Başvuran tüm hastalara bakılarak acil sorunları çözüldü. Sonrasında normalleşme sürecinin başlamasıyla gerekli önlemler alındı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kliniklerde tek hekim çalışma düzenine geçildi. N95 maskeler dahil gerekli tüm kişisel koruyucu ekipman, bakanlık tarafından temin edildi ve titizlikle kullanımına devam edildi. Hastane içinde herkesin maske takması sağlanarak ihtiyacı olan hastalara kullanmaları amacıyla maske ve el dezenfektanı verildi. Kliniklerde soğuk sisleme (ULV) yöntemiyle ortam dezenfeksiyonu sağlandı. Hastane girişinde ve içinde sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeler yapıldı. Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hasta kabulüne başlandı, randevu saatlerine uygun olarak içeri alınarak kalabalık oluşturulması engellendi. Muayenenin ardından yapılan planlamaya göre dolgu, protez, kanal tedavisi gibi her türlü işlemi gerçekleştirildi. 88 diş hekimi, 25 uzman diş hekimi ve toplam 387 personel ile hastalara hizmet verildi.

Yeni normal ile birlikte ağız ve diş hastanelerinin işleyişi hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Korona virüsü başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığının almış olduğu tedbirler çerçevesinde diş muayenelerini sadece ‘acil hizmetler’ olarak devam ettiriyorduk. Haziran ayında yeni normalleşme süreciyle birlikte diş hastanelerimiz tam anlamıyla hizmet vermeye başladılar. Burada Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu ile hasta bakıyoruz. Randevusunu alan vatandaşlarımız belli bir süre içerisinde diş kliniklerine gelerek tedavilerini oluyorlar. Bir tedavimiz maksimum 45 dakika sürecek şekilde planlandı. 15 dakika da klinik temizliği, havalandırma ve gerekli önlemleri alıyoruz. Burada korana virüsünün tekrardan yayılmasını ve muhtemel bir durumda bulaşımı engellemek için gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.



“45 dakikalık tedavinin ardından klinikler soğuk sisleme yöntemi ile temizleniyor”

Her hasta girişinde kliniklerin temizlendiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Randevu alarak hastaneye gelen vatandaşlarımızın öncelikle girişte ateşleri ölçülüyor. Maskeli bir şekilde hastanemize kabul ediyoruz. Maskesi olmayanlara maske temin ediyoruz. Fiziksel mesafeye uygun olarak bekleme alanları oluşturduk. Hastane içerisinde birçok noktada dezenfektanlar mevcut. Vatandaşlarımızın bekleme süreci içerisinde gerekirse dezenfektan kullanabilecekleri ortamı oluşturduk. Her 2 hasta arasında klinikler temizlenip, havalandırılıp yeni hastaya hazır hale getiriliyor. Muayene koltukları ve klinik, dezenfektan ve soğuk sisleme yöntemiyle temizleniyor” diye konuştu.



“Hastalar muayene olmadan önce uygun dezenfektan ile ağızlarını çalkalıyor”

Her hastanın tedavisine başlanılmadan önce ağzının çalkalandığını dile getiren Muhammet Ali Oruç, şunları söyledi:

“Alınan tüm tedbirlerle hastaneye gelen hastalarımızı kliniğe aldığımızda dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak tedaviye başlamadan önce dezenfektan ile ağızlarını çalkalatıyoruz. Daha sonrasında da koruyucu ekipmanlarını giymiş olan hekimlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Bunlarla birlikte hastanenin çevresinde, otoparkında ve sosyal alanlarında maske ve mesafe kuralına uyacak şekilde vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yapıyoruz. Ağız ve diş tedavisi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın muhakkak MHRS üzerinden ya da telefonla randevu alarak hastanemize gelmesini istiyoruz. Hastanemizde bulundukları süre içerisinde maske, mesafe ve temizlik konularına çok dikkat etmelerini istiyoruz. Tüm kurallara dikkat edersek, bu pandemi ve korona virüsü yeneceğiz.”



Hasta sayılarındaki değişim

Sağlık Bakanlığı Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 2019 yılında toplam 360 bin 86 hasta tedavi gördü. Türkiye’de ilk korona virüsü vakasının görüldüğü 2020 Mart ayında ise 25 bin 637 hasta tedavi gördü. Daha sonra alınan tedbirler kapsamında sadece acil hastalara hizmet verilince Nisan ayında 5 bin 588 hastaya tedavi uygulandı. 2020 Mayıs ayında 7 bin 116 hastaya tedavi uygulanırken, normalleşme süreci kapsamında Haziran ayında 12 bin 687 hastaya tedavi uygulandı.

