Rektör Aydın: “Samsun için kalıcı faaliyetlere imza atmak istiyoruz”

Samsun Üniversitesi(SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun için kalıcı faaliyetlere imza atmak istediklerini söyledi.

Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı ve aynı zamanda Cihannüma Derneği Genel Başkan Vekili Ahmet Akça, beraberindeki heyet ile birlikte Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti. Samsun'daki eğitim ve öğretim faaliyetleri çalışmalarına dair istişarelerde bulunulan ziyarette, kurumlar düzeyinde gerçekleştirilebilecek iş birlikleriyle ilgili olarak fikir alışverişi yapıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Aydın, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yapılacak çalışmalarda üniversitenin rehber kimliğiyle yer alabileceğini ifade etti. "Sayın Ahmet Akça'nın üst yönetiminde yer aldığı kurumların ilimizde yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar bizim için önemlidir" diyen Rektör Aydın, “Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite” düsturuyla faaliyetlerini yürüten Samsun Üniversitesi'nin Samsun için kalıcı ve kayda değer faaliyetlere imza atmak istediklerini vurguladı.

Rektör Aydın, nazik ziyaretlerinden dolayı Ahmet Akça ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ziyaret anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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