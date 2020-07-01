Evlerinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheliye gözaltı

<br>Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde, polisin iki evinde de ruhsatsız silahlar ile çok sayıda mermi ele geçirdiği B.Ö. (43), gözaltına alındı. <br>Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu B.Ö.'nün Mevlana Mahallesi ve köydeki adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda değişik marka ve çaplarda 8 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 81 mermi, 66 dolu av fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ö., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR<br>2020-07-01 12:19:57<br>
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