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Samsun’un ‘Mavi Bayraklı plaj’ sayısı 13'e çıktı Mavi Bayrakta Türkiye 6’ncısı

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait 12 olan 'Mavi Bayraklı plaj' sayısı, bu yıl 13'e yükseldi. Samsun, Türkiye'de en fazla mavi bayrağa sahip 6'ncı il oldu.

Samsun’un ‘Mavi Bayraklı plaj’ sayısı 13'e çıktı Mavi Bayrakta Türkiye 6’ncısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait 12 olan ‘Mavi Bayraklı plaj’ sayısı, bu yıl 13'e yükseldi. Samsun, Türkiye’de en fazla mavi bayrağa sahip 6’ncı il oldu.
Terme ile Yakakent arasında denize girilebilecek 29 kilometrelik sahilde Mavi Bayraklı plaj sayısı 12 olan Samsun, bu rakamı 13’e yükseltti. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve çalışmaları ile 13'e çıkan Mavi Bayraklı plaj sayısıyla Samsun, bu alanda Türkiye altıncısı oldu.
Fener Plajı, İnci Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı, İncesu Plajı, Terme Karavan Plajı, Terme Çevre Eğitim Plajı, Nazar Plajı, Gençlik Plajı, Denizevleri Plajı, Denikızı Plajı ve Dantel Plajı’nın yanı sıra bu yıl da Golf Plajı Mavi Bayrak unvanına sahip oldu.
Samsun, en fazla mavi bayrağa sahip Antalya, Muğla, İzmir, Aydın ve Balıkesir’in ardından 6’ncılığı Çanakkale ile paylaştı. 13 plajında mavi bayrağın dalgalandığı Samsun kıyılarını alt ve üst yapı çalışmalarıyla turizm sezonuna hazırladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, “Mavi Bayraklı plajı sayısını artırmayı, plajların yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesini hedefliyoruz. Mavi Bayrak turizm sektörü adına önemli bir ölçüt. Uluslararası öneme sahip özelliğiyle de Türk turizmine katkı sağlamaktadır. Bu yıl 13’ncü mavi bayrağımızı göndere çekeceğiz. Kovid19 ile mücadele kapsamında belirlenen hususlarda tüm önlemlerimizi aldık. Bu yıl şezlong mesafeleri, donanım ve ekipmanların hijyenine yönelik önlemler ve atıkların yönetimine dair birtakım ilave kriterleri uygulayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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