Ekmek zammı iptalinden vatandaş memnun, fırıncı şaşkın

Samsun’da 13 Haziran’da ekmeğe yapılan zammın, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın girişimleri ile yürürlükten kaldırılmasının ardından vatandaşlar karardan memnun olduğunu, fırıncılar ise kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getirdi.

1 lira 25 kuruş ve 200 gramdan satılan ekmeğin fiyatı 13 Haziran’da Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin kararı ile 1 lira 50 kuruşa yükseltilmiş, gramajı da 220 grama çıkarılmıştı. Konu hakkında Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit bir senenin ardından yüzde 9’luk bir zam aldıklarını, maliyetlerin çok artmasından ötürü vatandaşı mağdur etmemek adına en asgari düzeyde bir zam yaptıklarını belirtmişti.

Eski vali döneminde alınan karar, yeni Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın girişimleri sonucu dün alınan kararla 17 gündür uygulanan zamlı ekmek fiyatı yürürlükten kaldırıldı. Ekmek fiyatı yeniden 1,25 TL'ye düştü. Gramajının ne olacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bir fırıncı konu hakkında, “En fazla fırıncının üzerine gidiyorlar. Uncunun, mayacının, oduncunun üzerine niye gidilmiyor. Bugün bir ton odun 450 TL. Burada çalışanlar var, fırıncı ne yapacak? Zam geldiğinde ilk başta bir tepki vardı ama şu anda hiç kimsede bir tepki yok. Herkes rahatlıkla 'iyi oldu' diyordu. Öyle fırıncılar var ki ekmek 1,25 olduğunda maaş ödemesinde problem çekiyor. Ekmek 1,50 TL’den 1,25‘e düştü. Ama bir bardak çayı 1,5 TL’den içiyoruz” dedi.



Vatandaş memnun

Vatandaşlar ise karardan memnun olduklarını dile getirdiler. Ekmeğin fiyatının düşmesinin ev ekonomilerine olumlu yansıyacağını belirten vatandaşlar, 25 kuruşu küçük bir para olarak görmediklerini dile getirdiler. Ekmeğin temel bir besin maddesi olduğunu ve çokça tükettikleri söyleyen vatandaşlar, zammın geri alınmasını yerinde bulduklarını, bu karardan ötürü Vali Dağlı’ya minnettar olduklarını ifade ettiler.

Konu hakkında kendileri için değişen bir durum olmadığını söyleyen vatandaşlar da oldu.

Ekmek şu an için 1,5 TL'den satılmaya devam ediliyor. Kararın tebliği ve tarifenin değişmesi ile önümüzdeki günlerde indirimin yansıması bekleniyor.

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