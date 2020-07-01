Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahmece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.A., polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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