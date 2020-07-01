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Çarşamba'da kaza: 5 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet duvara çarptı

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çarşamba'da kaza: 5 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet duvara çarptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, ÇarşambaAyvacık karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baraj Yol Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen M.S. (35) idaresindeki 55 SR 460 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir fabrikanın çevre duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü M.S. (35) ve araç içerisinde bulunan A.S. (25), E.S. (15), B.S. (12) ve 5 yaşındaki B.S. yaralandı.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 5 yaralı, 112 ambulans ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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