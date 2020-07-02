Ambarhan restore ediliyor

Samsun Ladik ilçesindeki Ambarköy içerisinde yer alan tarihi 'Ambarhan'da restorasyon çalışması sürüyor.

Vatandaşların hibe ettiği ambarlarla kurulan Samsun'un Ladik ilçesindeki açık hava müzesi konseptli Ambarköy, geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi görüyor. 13 bin 700 metrekare alana sahip açık hava müzesi; tahıl ambarları, köy konağı, su değirmeni, han, kapalı müze ve köy kahvesinden oluşuyor.

Burada yer alan ve Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Ambarhan ise tarihe önemli bir ışık tutuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Selçuklu mimarisi ile inşa edilen 600 metrekarelik Ambarhan’da restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2 ay içerisinde tamamlanacak olan restorasyon çalışmalarının ardından restoran ve yerel ürünler satış noktası olarak kullanılması planlanan Ambarhan, Ladik ilçesine de önemli bir değer katacak.

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