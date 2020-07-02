Samsun'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü

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Samsun'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinin Eynegazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Yiğit (60) traktörü ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Hikmet Yiğit, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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