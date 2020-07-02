İnşaattan hırsızlık iddiasına gözaltı

'Anneannem ve ben'

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Samsun'da bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan hurda malzeme çaldığı iddia edinilen Y.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen Y.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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