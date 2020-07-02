Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinde görev değişimi Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğine Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliği görev süresi dolan Emekli Albay Bülent Uzun, görevini Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı’ya devretti.

Yeni göreve atanan Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı, 2017 yılından beri temsilcilik görevini yürüten ve görev süresi dolan Emekli Albay Bülent Uzun’a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Emekli Albay Bülent Uzun törende yaptığı konuşmada, “Temsilcilik görevini yürüttüğüm 2017–2020 yılları arasında başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve malul Mehmetçiklerimiz ile onların emanetleri çocuklarıyla sürekli iletişim halinde bulunduk. Bununla birlikte bağışçılarımızın önemli destekleri ile Mehmetçik Vakfını daha da ileri seviyeye getirmek için çalıştık. Görevimi teslim ettiğim Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı’ya yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Görevi devralan Kabakcı da temsilcilik görevini aynı azim ve gururla yapacaklarını belirterek, Uzun’a teşekkür etti.

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