Polisten sarma sigara ve bandrolsüz tütün denetimi

– Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri satan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.



Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince 2 Temmuz 2020 Perşembe günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ilimiz merkez ilçelerinde tütün ve tütün mamulleri satan 12 adet iş yeri denetlenmiş olup, yapılan çalışmalarda; 24 adet 1 kilogramlık bandrolsüz tütün, 6 bin 400 dal doldurulmuş makaron, 201 kilogram kıyılmış açık tütün, 177 kutu her birinin içerisinde 200 adet bulunan boş sigara filtresi ele geçirilmiştir. 1 şahsa 5607 SKM’den adli işlem, 4 işyerine ise idari işlem gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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