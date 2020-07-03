Bebeklerde doğuştan makatın kapalı olmasında tedavi süreci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bebeklerde doğuştan makatın kapalı olmasında tedavi süreci

İHA

Bebeklerde doğuştan makatın kapalı olmasında tedavi süreci

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, yenidoğan bebeklerde cerrahi gerektiren hastalıkların arasında olan anal atrezi yani doğuştan (anüsün) makatın kapalı olması konusuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Anal atrezi doğuştan (anüsün) makatın kapalı olması anlamına gelir. Bebek anne karnındayken kloaka denilen bir boşluktan üriner sistem (idrar boşaltım), genital sistem (üreme) ve sindirim sisteminin son kısmı (kalın bağırsak) ayrışarak oluşumlarını tamamlarlar. Bu ayrışmada oluşan aksaklıkların önemli sonuçlarından biri de anal atrezidir” bilgilerini verdi.

Kız ve erkeklerde anal atrezi
Dr. Günaydın şöyle devam etti:
“Kız çocuklarda anal atrezi, anüsün olması gereken yer kapalıyken normal yerinde sonlanmayan kalın bağırsağın genital sistemde bir yerde sonlanması şeklinde görülür. Bu sonlanma fistül dediğimiz bir bağlantı şeklindedir. Kalın bağırsak bir fistülle dışarı açıldığından çocuk az da olsa kaka yapabilir. Bu nedenle, anal atrezi kızlarda bir miktar geç tanı alır. Nadiren fistülsüz olabilir. Erkek çocuklarda anüs kapalıdır ve kalın barsak sıklıkla üriner sistemde mesaneye (idrar torbası), üretraya (idrar yolu) fistül şeklinde bağlantılıdır. Çocuğun pipisinden bazen kaka gelebilir. Erkeklerde de fistülsüz anal atrezi görülebilir.”

Önemli bir cerrahi operasyon
Operasyonun önemine değinen Doç. Dr. Mithat Günaydın, “Anal atrezinin tedavisi cerrahidir ve izlenecek yolu atrezinin seviyesi ve fistül olup olmaması belirler. Anüsün olması gereken yere yakın sonlandığı ve alçak tip dediğimiz durumda tek ve hemen yapılan Anoplasti ameliyatı yeterli bir işlemdir. Orta ve yüksek tip dediğimiz anal atrezide anüs erkeklerde mesaneye, üretraya, kızlarda vajinaya açılır. Bu hastalarda öncellikle bebeğin dışkılamasını sağlayacak kolostomi dediğimiz kalın bağırsağın dışarı alınması ameliyatı yapılır. Daha sonra çocuk 67 kg olunca kalın bağırsağı olması gereken yere taşıyıcı teknik bir ameliyat (sakroperineal pull through) yapılır” dedi.

Anal atrezi de tedavi süreci
Tedavi süreci hakkında bilgi aktaran Doç. Dr. Günaydın, “Anüs oluşturulurken kas stimülatörü ile kaka tutma mekanizmasının kasları tespit edilerek en uygun yere indirilmeli ve yerleştirilmelidir. Yaklaşık 1,52 ay sonra kolostomi kapatılma işlemi yapılır. Anal atrezili bebekler tamamen sağlıklı yaşam sürebilir, bazen kaka tutmayla ilgili sorunlar yaşayabilirler. Bunu belirleyen atrezinin seviyesi olduğu kadar ikinci seansta yapılan ameliyatın tekniğine uygun yapılmasıdır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babasının silahlı saldırısında yaralandı
YEREL HABERLER Babasının silahlı saldırısında yaralandı
Çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Sağlık Bakanının ‘örnek’ gösterdiği Samsun’da ‘rehavet’ uyarısı İl Sağlık Müdürü Oruç: "Vaka sayısındaki düşüşü devam ettirmek için rehavete kapılmamak gerekiyor" Pandemide örnek şehir Samsun'da 'tedbire özen başarının anahtarı'
YEREL HABERLER Sağlık Bakanının ‘örnek’ gösterdiği Samsun’da ...
Kaçak alkol üretimi ve ticaretiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaçak alkol üretimi ve ticaretiyle ilgili 2 şüpheli ...
Polisten sarma sigara ve bandrolsüz tütün denetimi
YEREL HABERLER Polisten sarma sigara ve bandrolsüz tütün denetimi
Uzaklaştırma kararı bulunan kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı bulunan kardeşinin silahlı ...
FETÖ'den adliyeye sevk edilen eski askeri okul öğrencisine adli kontrol
YEREL HABERLER FETÖ'den adliyeye sevk edilen eski askeri okul ...
Fındıkta rekolte çalışmaları
YEREL HABERLER Fındıkta rekolte çalışmaları
Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinde görev değişimi Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğine Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı getirildi
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinde görev ...
Gezmek için gittiği yaylada ölü bulundu
YEREL HABERLER Gezmek için gittiği yaylada ölü bulundu
FETÖ'nün asker yapılanması operasyonunda 1 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ'nün asker yapılanması operasyonunda 1 kişi ...
İnşaattan hırsızlık iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER İnşaattan hırsızlık iddiasına gözaltı
Samsun'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Samsun'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Samsun'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Başkan Demirtaş: “Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Korona virüse karşı tedbiri elden ...
Son iki haftada 122 kilometre yol yapıldı
YEREL HABERLER Son iki haftada 122 kilometre yol yapıldı
YEDAŞ’a "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" YEDAŞ TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ alan ilk elektrik dağıtım şirketi oldu
YEREL HABERLER YEDAŞ’a "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" YEDAŞ TSE ...
Ambarhan restore ediliyor
YEREL HABERLER Ambarhan restore ediliyor
Kurban kesiminde fiziksel mesafe kuralı
YEREL HABERLER Kurban kesiminde fiziksel mesafe kuralı
Yanlış ayakkabı seçimi diz ağrılarına yol açıyor
YEREL HABERLER Yanlış ayakkabı seçimi diz ağrılarına yol açıyor
Sağlam: “Oyuncularım sözünü tuttu”
YEREL HABERLER Sağlam: “Oyuncularım sözünü tuttu”
Başkan Deveci: "Atakumlu gençler tek kuruş ödemeden birden fazla meslek sahibi olacak" Atakum Belediyesi Atabem’de eğitimler ücretsiz ve sertifikalı
YEREL HABERLER Başkan Deveci: "Atakumlu gençler tek kuruş ödemeden ...
Samsun'da bazı iş yerlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
YEREL HABERLER Samsun'da bazı iş yerlerinin çalışma saatlerine ...
Samsun'da 'Açık Sahne' konseri
YEREL HABERLER Samsun'da 'Açık Sahne' konseri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X