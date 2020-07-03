Atakum Belediyesi tesislerinde QR kodlu menü ile temas azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi tesislerinde QR kodlu menü ile temas azaldı

İHA

Korona virüs önlemleri nedeniyle geçici olarak kapatılan Atakum Belediyesi'nin sosyal tesisleri, yeni normalleşme dönemine uygun şekilde hizmete açıldı.

Atakum Belediyesi tesislerinde QR kodlu menü ile temas azaldı

Korona virüs önlemleri nedeniyle geçici olarak kapatılan Atakum Belediyesi’nin sosyal tesisleri, yeni normalleşme dönemine uygun şekilde hizmete açıldı.
Samsunluların yoğun şekilde faydalandığı Seyir Tesisi, Çakırlar Kafe ve Down Kafe, salgın önlemleri eşliğinde konuklarını ağırlamaya başladı. Konukların sağlığını korumak için tesislerde QR kodlu menü uygulamasına başlandı. Samsunlular, sipariş vermek için menülere dokunmuyor, dijital ortamdaki menüye kendi akıllı telefonları ile kolayca erişebiliyor.
Samsunluların yemeiçme ve dinlenme amaçlarıyla kullandıkları Atakum Belediyesi’ne bağlı Seyir Tesisi, Çakırlar Kafe, Alanlı Sosyal Tesisi ve Down Kafe, yeni normalleşme dönemine yönelik kurallar ile tüm kente hizmet vermeye başladı. Hijyen önlemlerinin üst seviyede uygulandığı tesislerin girişinde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapan yapan görevliler, konukların ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyor. Yeni normalleşme dönemine yönelik farklı önlemlerin de alındığı tesislerde toplum sağlığının korunması için oturma düzeninden menü kullanımına, gıda hazırlığından servisine kadar tüm süreçler kontrol altında tutuluyor. Samsunlulara geniş bir kent manzarası eşliğinde lezzetli yemekler sunan Seyir Tesisi’nde masalar arasındaki mesafeler kurallara göre yeniden düzenlendi. Dileyen konuklar kamelyaları kullanarak izole alanlarda vakit geçirebiliyor. Tesise giriş yapan konukların ateşleri ölçülerek el dezenfektanı kullanmaları sağlanıyor.

Seyir tesisinden QR kodlu temassız menü
Fiziksel mesafeye uygun şekilde düzenlenen masalara oturan konukların el temasını azaltmak için teknolojik bir çözüm geliştirildi. Sipariş öncesi konuklara sunulan basılı menülerin kullanımı virüs salgını nedeniyle sınırlandırıldı. Tesise gelen konuklar için QR kodlu Menü uygulaması başlatıldı. Teknoloji sayesinde hijyen sağlayan uygulama kapsamında konuklar, kendilerine ait akıllı telefonun kamera uygulamasını açarak servis görevlileri tarafından sunulan QR kodu okutuyor. Bu sistem ile mekandaki yiyecekler ve fiyatlarını gösteren dijital menü, saniyeler içinde konukların telefon ekranında görünür hale geliyor. Yaşama geçirilen QR kodlu Menü, el temasını azaltarak mekana misafir olan Samsunluların sağlığını koruyor. İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan Seyir Tesisi’ne ulaşmak isteyen Samsunlular, bölgedeki yönlendirme tabelalarını takip edebiliyor.

Engelleri kaldıran ‘down kafe’
Atakum Belediyesi’nin engelsiz yaşam projelerinden biri olan Down Kafe, yeni normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayan Atakum Belediyesi tesisleri arasındaki yerini aldı. Down sendromlu bireylerin istihdam edilerek sosyal yaşama katılmalarını sağlayan özel tesise gelen konuklar ateş ölçerle karşılanıyor. Vücut sıcaklıkları ölçüldükten sonra dezenfektan kullanmalarını sağlanan konuklara, Down Kafe’de sıcak ve soğuk içecek servisi yapılıyor. Down Kafe Cumhuriyet Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile 57. Sokak arasındaki bölgede yer alıyor. Ömürevleri Tramvay İstasyonu ve Çobanlı İskelesi’ne yürüme mesafesindeki mekanı ziyaret eden konuklar, keyifli vakit geçirmenin yanı sıra Atakum’daki engellerin kaldırılmasına destek oluyor.

Kent stresinden uzak çakırlar korusu
Karadeniz bölgesindeki sayılı longoz ormanlarından biri olan Atakum Belediyesi Çakırlar Korusu’nda yer alan Çakırlar Kafe de doğa ile iç içe keyifli vakit geçirmek isteyen Samsunlulara kapılarını açtı. Yeni normalleşme dönemi kurallarının uygulandığı tesise gelenlerin ateşi ölçülerek, maske takma zorunluluğu konusunda uyarıda bulunuluyor. Dezenfektan kullanması sağlanan konuklar, kapalı ve açık mekanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen masalarda vakit geçirebiliyor. Subasar ormanı olan Çakırlar Korusu’nda dev ağaçların gölgesine konumlandırılan masalar, özellikle hafta sonları kent stresinden uzaklaşmak isteyen Samsunlularca tercih ediliyor. İncesu Yalı Mahallesi’ndeki tesise R12 otobüs ring hattı ya da Taflan dolmuşları ile ulaşım sağlanabiliyor. Çakırlar Korusu, Orman Piknik durağında yer alıyor. Tesise özel araçları ile gitmek isteyen yurttaşlar, SamsunBafra karayolunu takip ederek Yalı Mahallesi Kavşağı’ndan Samsun istikametine geri döndüklerinde Çakırlar Korusu’nun otopark alanına ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tüp bebekte 'zengin plazma' tedavisi'
YEREL HABERLER Tüp bebekte 'zengin plazma' tedavisi'
Uzaklaştırma kararı bulunan kız kardeşini vuran ağabey yakalandı
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı bulunan kız kardeşini vuran ...
Kaçak alkol üretiminden 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kaçak alkol üretiminden 2 kişi adliyeye sevk edildi
Bebeklerde doğuştan makatın kapalı olmasında tedavi süreci
YEREL HABERLER Bebeklerde doğuştan makatın kapalı olmasında tedavi ...
Babasının silahlı saldırısında yaralandı
YEREL HABERLER Babasının silahlı saldırısında yaralandı
Çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Sağlık Bakanının ‘örnek’ gösterdiği Samsun’da ‘rehavet’ uyarısı İl Sağlık Müdürü Oruç: "Vaka sayısındaki düşüşü devam ettirmek için rehavete kapılmamak gerekiyor" Pandemide örnek şehir Samsun'da 'tedbire özen başarının anahtarı'
YEREL HABERLER Sağlık Bakanının ‘örnek’ gösterdiği Samsun’da ...
Kaçak alkol üretimi ve ticaretiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaçak alkol üretimi ve ticaretiyle ilgili 2 şüpheli ...
Polisten sarma sigara ve bandrolsüz tütün denetimi
YEREL HABERLER Polisten sarma sigara ve bandrolsüz tütün denetimi
Uzaklaştırma kararı bulunan kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı bulunan kardeşinin silahlı ...
FETÖ'den adliyeye sevk edilen eski askeri okul öğrencisine adli kontrol
YEREL HABERLER FETÖ'den adliyeye sevk edilen eski askeri okul ...
Fındıkta rekolte çalışmaları
YEREL HABERLER Fındıkta rekolte çalışmaları
Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinde görev değişimi Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğine Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı getirildi
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinde görev ...
Gezmek için gittiği yaylada ölü bulundu
YEREL HABERLER Gezmek için gittiği yaylada ölü bulundu
FETÖ'nün asker yapılanması operasyonunda 1 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ'nün asker yapılanması operasyonunda 1 kişi ...
İnşaattan hırsızlık iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER İnşaattan hırsızlık iddiasına gözaltı
Samsun'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Samsun'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Samsun'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Başkan Demirtaş: “Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Korona virüse karşı tedbiri elden ...
Son iki haftada 122 kilometre yol yapıldı
YEREL HABERLER Son iki haftada 122 kilometre yol yapıldı
YEDAŞ’a "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" YEDAŞ TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ alan ilk elektrik dağıtım şirketi oldu
YEREL HABERLER YEDAŞ’a "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" YEDAŞ TSE ...
Ambarhan restore ediliyor
YEREL HABERLER Ambarhan restore ediliyor
Kurban kesiminde fiziksel mesafe kuralı
YEREL HABERLER Kurban kesiminde fiziksel mesafe kuralı
Yanlış ayakkabı seçimi diz ağrılarına yol açıyor
YEREL HABERLER Yanlış ayakkabı seçimi diz ağrılarına yol açıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X